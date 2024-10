Un niño de seis años comparó a Paul McCartney con Dillom y la reacción del rapero se volvió viral: “No me ofendo”

Escuchar

Paul McCartney volvió a la Argentina por quinta vez y la emoción de los fans fue total. A los 82 años, el exintegrante de Los Beatles se presentó el 5 y el 6 de octubre en el Estadio Más Monumental y el público, cantó, saltó y se emocionó al escucharlo cantar desde “Can’t Buy me Love” hasta “Here Today” y “Let It Be”.

Paul McCartney dio dos shows en River Diego Spivacow/AFV

Si bien el artista ya abandonó el país, las repercusiones de su estadía aún continúan. Tan es así que en los últimos días se dio un divertido intercambio de mensajes en redes sociales que lo involucraron. ¿Qué sucedió? Un usuario de X contó que su hijo de seis años comparó al cantante británico con Dillom y se volvió tan viral que el argentino salió a responderle con un divertido video.

Todo comenzó el domingo cuando el usuario de X Nico Canedo, reveló la divertida charla que tuvo con su hijo. “Mi nene de seis, ayer, yendo a ver a Paul McCartney: ‘Paul es el mejor músico de la historia... bah, espero que no se lo tome a mal Dillom porque él también es muy bueno’”, escribió. En una mera cuestión de horas, el intérprete de “La primera” se encontró con el mensaje y no dudó en responderlo: “Decile que todo bien, no me ofendo para nada”.

El divertido intercambio de mensajes de Dillom con el padre de uno de sus fans (Foto: X @canedico / @dillom666)

La cuestión no terminó ahí, al contrario, recién empezó.”Jaja qué grande. Él dice ‘de nada por decirte que sos muy bueno’””, comentó Canedo. Dada la sorpresiva respuesta que recibió del músico, aprovechó la oportunidad para hacerle un pedido. “Si le querés mandar un saludo se pondría re contento. Le decimos Toti. Pide escuchar tus canciones todos los días cuando vamos al jardín”, le dijo.

Una vez más Dillom volvió a sorprender a todos y dicho y hecho grabó un video con un mensaje para su “mini fan”. “Toti, amigazo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá Dillom te manda un saludo muy grande. Quedate tranquilo que no me ofendo para nada, no me lo tomo a mal lo de Paul McCartney”, le dijo desde la estación de subte Fulton Street en Nueva York.

Luego de que el niño lo comparara con el músico británico, Dillom le grabó un saludo y lo invitó a su show (Foto: X @dillom666)

Pero, eso no fue todo, porque además le extendió una invitación muy especial. “Pero te voy a invitar a mi próximo show a ver si puedo hacerte cambiar de parecer. Así que cuando quieras venir a un show me avisas y te venís. Te mando un abrazo muy grande”, sentenció. Rápidamente, el padre del niño le agradeció el gesto: “¡Sos un capo Dillom! Mil gracias. Ahora está en el jardín, pero cuando salga se lo muestro, ¡le va a encantar!”.

La actitud que tuvo el rapero de 23 años no pasó inadvertida, al contrario, se volvió viral. Sus fanáticos no dudaron en felicitarlo por el gran gesto que tuvo. “Dillom sos un tipazo”; “La humildad de los grandes...”; “Sos el mejor”; “Te quiero Dillom”, comentaron los usuarios de X.

Cuándo vuelve a tocar Paul McCartney en la Argentina

La estadía de Paul McCartney en la Argentina despertó todo tipo de pasiones y los afortunados que dijeron presente en alguno de los dos shows que dio en el estadio de River Plate no dudaron en compartir fotos y videos en las redes sociales. Si bien el músico ya abandonó el país, regresará más pronto de lo esperado.

Tras dar su show en Chile este 11 de octubre, el músico regresará a la Argentina este mismo mes para tocar el miércoles 23 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Si bien la mayoría de las localidades ya fueron vendidas, aún quedan algunas entradas disponibles a través de la página oficial de All Access.

