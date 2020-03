"Eso era una dictadura y ahora estamos en democracia", le respondió el periodista. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de marzo de 2020 • 11:08

Eduardo Feinmann le contestó a un oyente que lo había tratado de "manipulable" y defendió al presidente Alberto Fernández después de que lo comparara con el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri.

"Hasta hace 5 minutos el presidente hablaba de cepos y congelamientos y ahora, en modo Galtieri, recibe elogios de todo el mundo, incluidos tuyos. Sos tan manipulable Feinmann ", decía el mensaje del oyente que pasaron al aire en el programa Alguien tiene que decirlo , por radio Rivadavia.

El periodista se tomó unos minutos para contestarle. "Le agradezco mucho el mensaje al señor que dice que yo soy manipulable. Justo yo, sí, seguro; que tengo todos los problemas del mundo por no serlo", empezó el conductor.

"A mí me pareció bien la posición del presidente de la República de ponerse en comandante en jefe, y no es a lo Galtieri, porque eso era una dictadura y ahora estamos en democracia , hasta toda la oposición al actual gobierno ahora está junto al presidente, actuando y poniéndose de acuerdo en que la línea es esto, y vamos por acá", le respondió.

Y agregó: "Si es por eso, habrán sido manipulables todos los líderes de la oposición, de todos los colores. Hasta Del Caño y Romina del Plá fueron a casa de gobierno, que en su p... vida fueron a casa de gobierno ", se indignó.

"Se lo tomo, no tengo problema que me critiquen. Me critican de un lado y del otro, me tiene sin cuidado. Si usted cree que yo soy manipulable, siga con esa opinión, no tengo ningún problema", finalizó.