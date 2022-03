Ojo, dije “un poco” porno. Y evidentemente fue una forma de llamar su atención en una jornada definida por el comienzo de la contienda futbolística planetaria que, de seguro, tendrá a la mayoría de ustedes hipnotizados durante semanas; confío en que el onanismo compulsivo e impulsivo -que no se suspende con el Mundial ni nunca- los traerá hacia mí. Por eso hoy, y para llevar el Random al extremo, nos referiremos a otra cosa (para nada) importante que estará sucediendo este fin de semana: el regreso de True Blood. El comienzo de la tercera temporada de la serie vampírica protagonizada por Anna Paquin y Stephen Moyer (a la que ya hicimos referencia en otro posteo, recordarán) representa un evento que no nos podría importar menos, a pesar de que la trama nos (me) haya atrapado suficientemente con sus artilugios retóricos (irónicos y sexuales) y que, gracias a ella, haya conocido a Jace Everett.

Everett es un cantante country estadounidense que, cual Kevin Johansen con Resistiré (ptff), se hizo universalmente famoso por un tema, el que fue elegido para la presentación de True Blood. Y "Bad Things" -sin dudas una decisión atinada para representar el concepto del programa- es bastante porno: por la letra ("I wanna do real bad things with you", interprétenlo como quieran), por la voz grave y penetrante de Everett, por esa increíble y pegadiza melodía folkrockandrollera...

El tipo, después descubrí, tiene tres maravillosos discos editados, Jace Everett (2006), Old New Borrowed Blues (2007) y Red Revelations (2009), que recomiendo fervientemente.

Escuchen "Bad Things" (o vean el video oficial acá) y, si quieren, "bad things" durante todo el fin de semana, yo los dejo.