Una bruja afirmó que a Nicole Neumann le hicieron un poderoso gualicho

Una bruja dijo que a Nicole Neumann le hicieron un gualicho Crédito: El Trece

Nicole Neumann no está viviendo una buena semana. Luego de que el miércoles abandonara brevemente el estudio de Nosotros a la mañana (El Trece) en medio de una crisis de llanto por una discusión con su ex, Fabián Cubero, ayer recibió otra noticia preocupante: podría ser víctima de un hechizo.

Hoy, mientras repasaban el tema con la modelo, el panelista Tomás Dente contó que le estaban llegando mensajes de una reconocida especialista en el mundo sobrenatural. "Hay una persona que nos está mirando, la bruja Marcela, a raíz de lo que estamos dirimiendo", señaló.

"¡Lo único que me falta es que me hagan una brujería, chicos!", dijo Nicole, sorprendida.

El audio que le llego a Tomas: "A Nicole Neumann le hicieron la atadura de siete nudos" 01:11

Video

Dente reprodujo luego el audio de la mujer, que provocó estupor entre los presentes: " A Nicole le hicieron algo, la ataron y le hicieron algo. Le hicieron la atadura de siete nudos y me da mucha lástima, pobrecita. Yo la aprecio a ella, no la conozco pero me parece buena mina, por el hecho de que quiera a los animales", sostuvo.

El panelista Gastón Marote dijo que, aunque no creía "en estas cosas", había escuchado hablar de este gualicho en particular. "La atadura de de siete nudos consta en hacer una traba y el último de los nudos, generalmente, se entierra en un cementerio", aseguró.

Al Pollo Álvarez, conductor del ciclo, no le gustó el rumbo de la conversación y la cortó en seco: "No, chicos, ¡salgamos de ahí!".