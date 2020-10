Noelia Marzol se accidentó en un paseo romántico: "Me quebré la pierna"

Noelia Marzol sufrió un insólito accidente en medio de una romántica salida con su prometido Crédito: Instagram

3 de octubre de 2020 • 15:25

Del amor al odio hay un solo paso y al parecer Noelia Marzol lo hizo con su prometido, el futbolista Ramiro Arias. La actual protagonista de SEX le contó a sus millones de seguidores el insólito accidente que vivió días atrás y no dudó en culpar a su pareja por lo ocurrido.

"Le pedí ir a pasear tranquilos, a caminar afuera un ratito y así volví", comentó en medio de un video en el mostró una de sus piernas muy lastimada.

"El señor me llevó a un muelle que tenía un agujero y nunca me dijo que había uno. ¿Y qué pasó? Me caí de lleno en el agujero, de lleno. Me quebré la pierna", expresó con exageración mientras las risas del joven comenzaban a escucharse.

"No entiendo qué es gracioso. Si te hubiera pasado a vos, jugador de fútbol, es el drama de la vida", arrojó en tono burlón. "A mí, bailarina, yo también uso mis piernas, capo", aseguró.

Lo cierto es que Noelia Marzolno llegó a sufrir una fractura pero quedó expuesto en sus historias el gran golpe que tuvo. Con raspones a la vista, la rubia terminó concluyó su historia con una última acusación: "Ah y antes me hizo pisar un charco".

La dramática salida generó entre sus fanáticos una mezcla de risas y preocupación. Sin embargo Marzol se encargó de mostrar más tarde que su estado de salud está perfecto como también que había "perdonado" a su pareja por el impensado accidente. ¡Tremenda anécdota!