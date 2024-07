Una estrella de Friends contó un secreto de su paso por la serie

Escuchar

No hay dudas que Friends marcó un antes y un después en distintas generaciones que se prendían frente al televisor para entretenerse con las aventuras de un par de amigos. La sitcom de la década de los 90 no solo generó cariño entre los televidentes, sino un amor especial por sus personajes, los cuales son imposibles de olvidar; entre estas, se encuentra Jane Sibbett, quien tuvo un papel secundario, pero no por eso menos importante.

Jane Sibbett iba a interpretar a Rachel en lugar de Jennifer Aniston (Foto: captura video)

La actriz de 61 años, quien se puso en la piel de Carol, la exesposa lesbiana de Ross en la exitosa ficción, apareció este lunes en The Morning Show, un ciclo de TV australiano, y reveló secretos de la producción que la catapultó a la fama.

En un momento, sorprendió al contar que casi no consigue el papel de Carol porque el equipo del casting quería ofrecerle interpretar a Rachel Green, papel que finalmente hizo Jennifer Aniston. “¿Es cierto que te eligieron para interpretar el papel de Rachel Green, pero como estabas embarazada, finalmente le tocó a Jennifer Aniston?”, le preguntó Kylie Gillies, su compañera de conducción.

Jane Sibbett iba a interpretar a Rachel en lugar de Jennifer Aniston (Foto: captura)

A lo que ella le contestó: “En realidad, había salido de la sala después de hacer la audición para Rachel y recibí una llamada telefónica de mi representante que me decía: ‘Te aman. Te quieren’. Entonces le pregunté: ‘¿Les dijiste que estaba embarazada?’ Y él me respondió: ‘No, hazte la prueba, todo estará bien’”.

Y siguió: “Así fue como sucedió. Una vez que les dijeron que estaba embarazada, dijeron: ‘Oh, eso no va a funcionar’”. Sin embargo, le ofrecieron a Carol a pocos días de dar a luz a su hijo Kai, quien terminó interpretando al hijo de Ross.

Cabe recordar que Jane inició su carrera en la pantalla chica en la década de los 80, cuando interpretó a Jane Wilson en la telenovela Santa Bárbara (NBC). Tras esto, recibió una nominación como Mejor Actriz Revelación en los Premios Soap Opera Digest, profesión que continuó forjando. Actualmente, la intérprete es muy activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, cuenta en la que tiene casi 20.000 seguidores.

El mal momento que vivió una actriz durante su interpretación en Friends

Como algunos actores tienen recuerdos agradables de su paso por Friends, otros no tanto, y este fue el caso de Olivia Williams, quien reveló el mal momento que pasó durante su interpretación en la sitcom.

La actriz, que interpretó a una de las damas de honor de Emily en el doble capítulo final de la cuarta temporada, rompió el silencio y no se guardó nada.

Olivia Williams interpretó a Felicity en el año 1998, una dama de honor que apareció en dos capítulos de la serie

En una entrevista con The Independent, la intérprete británica reveló que “Friends era una marca y tenías que encajar con esa marca”. Acto seguido, explicó que en el set de maquillaje y peluquería le dijeron que se trabajaba con un estilo y que había que adaptarse a eso. “Eso involucraba, esencialmente, arrancarte todos los pelos de las cejas”, apuntó.

Olivia Williams contó que vivió una mala experiencia al participar de Friends

Aunque prefirió no ahondar en detalles, sí recordó algo que no pudo quitarse de su cabeza: “Me llevaron al estudio en un coche compartido con una actriz fantástica, cuyo personaje, creo recordar, se llamaba ‘Mujer vieja’”. Asimismo, destacó que la actriz era “distinguida y muy buena”; sin embargo, un productor, al que no mencionó, la echó de una forma “poco profesional”. “¡No eres graciosa!”, le dijo el hombre. “Eso fue alarmante”, indicó la actriz, y agregó: “La mujer no volvió al día siguiente”.

