Una fan de Liam Payne que lo vio minutos antes de morir reveló un gesto que tuvo con ella: “Todavía tengo su perfume encima”

Luego de que se conociera la noticia de la muerte de Liam Payne tras caer desde un tercer piso de un hotel de Palermo, cobró mucha repercusión en las redes sociales un video y una foto de una fanática que, según afirmó, fue de las últimas personas que lo vio con vida. Desde su cuenta de Instagram relató la sensación que le generó verlo en un estado delicado y remarcó el gesto que tuvo con ella antes de despedirse.

Desde sus historias de Instagram, la joven, identificada como Carola Gauna, explicó en detalle cómo sucedió su encuentro con el músico británico afuera del hotel y cuál fue su sensación al tener contacto.

La fan de Liam Payne rompió en llanto al hablar de su recuerdo con el músico (Fuente: Instagram/@carogaunaa)

Frente a la cámara de su teléfono, la joven rompió en llanto y con la voz quebrada, indicó que Liam “estaba borracho y drogado”. “Me parecía que estaba medio en joda, pero fui la última persona con la que habló. Pasó de ser el día más feliz de mi vida a uno de los más tristes”, agregó, al tiempo que subrayó: “Estoy con el corazón roto”.

Luego de ello, le imploró a sus seguidores que no la llamen ni le escriban por una cuestión de respeto, ya que está en shock. “Tengan decencia y no me hablen”, sostuvo.

La fan aseguró que todavía sentía su perfume en el cuerpo (Fuente: Instagram/@carogaunaa)

Minutos después, reveló el gesto que tuvo el artista con ella: “Cuando pasó, me sonrió y cantó. Pensar que fui una de las últimas personas que lo escuchó cantar. Estoy destruida. No lo puedo creer. Me siento tan mal”. Y agregó: “¿Entienden que tengo su perfume encima todavía? Esto me pone la piel de gallina. Estuve en un momento tan lindo con él y me sentí tan bien y ahora tengo su olor, es como decir ‘la pu*** madre’”.

La foto de Carola, la persona que habría visto por última vez con vida a Liam Payne (Fuente: Instagram/@Carolagaunaa)

Para concluir con su mensaje, subió la foto que se sacó con Liam en el hall del hotel. Sobre la imagen escribió: “Gracias hermoso por acercarte hoy a mí. Te llevo en mi corazón toda la vida. Que en paz descanses”.

Qué se sabe sobre la muerte de Liam Payne

Tras retirar el cuerpo de Liam Payne del hotel, la Justicia ordenó investigar la causa de su muerte. Este jueves se realizó la autopsia para poder definir qué sucedió. Según pudo saber LA NACION, los peritos del Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial determinaron, como resultado preliminar, sufrió politraumatismos que derivaron en una hemorragia interna y externa.

El informe pericial fue realizado por los forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Roberto Cohen. Ahora, resta conocer el resultado completo de la autopsia para determinar si existió alguna sustancia que pudo influir en su estado de salud.

Así lucía la habitación del hotel donde Liam se hospedaba al momento que ingresó la Policía (Fuente: ARCHIVO)

Minutos después de darse a conocer la noticia de la muerte, trascendió el llamado que hizo el encargado del hotel al 911, donde describió: “Cuando está consciente, rompe, está rompiendo toda la habitación. Estamos un poco con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida”. Más tarde, se publicaron en las redes sociales las imágenes del sitio donde se hospedaba. Allí se pudo ver un televisor con la pantalla partida, artículos de baño dañados y velas y jabones sobre una mesa.

Payne tenía 31 años y cayó desde un balcón de 14 metros de altura, según indicó el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

