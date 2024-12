Una participante de Gran Hermano le preguntó a Andrea si era trans y así reaccionó Luciana

El comienzo de una nueva edición de Gran Hermano 2025 (Telefe) trajo consigo diferentes momentos e historias que sorprendieron a los seguidores del reality. En esta oportunidad, ingresó a la casa más famosa del país una chica trans sin revelar que lo era, por lo que, los participantes especularon con quién podría ser. En las últimas horas, en las redes sociales se viralizó un video que en el que Luz le preguntó a Andrea si era transgénero, mientras que la reacción de Luciana al escuchar la conversación llamó la atención de los usuarios.

Los integrantes de esta temporada poco conocen de sus compañeros o casi nada. Solo que en una de las habitaciones se remarcó la presencia de una cama sin género, pero nunca se indicó cuál. Esto despertó la sospechas de todos y por ello, a tres días de comenzado el programa que conduce Santiago del Moro, la jujeña trabajadora de una empresa de micros indagó acerca de esa cuestión.

Luciana se alejó del grupo de mujeres y abrazó a una de sus compañeras (Fuente: Telefe/Captura de video)

“Cuando vos te operaste las tet***, ¿ya tenías o las tenías chiquitas?”, preguntó Luz a Andrea, al tiempo que ella contestó: “¿Me preguntás si soy hombre?”. En ese instante la jujeña se puso firme y preguntó: “¿Sos transexual?”. En ese instante, Jennifer interrumpió con un rotundo “no”.

Este diálogo tuvo lugar en la habitación de las mujeres y a la vez que las tres chicas intercambiaban palabras, ingresó Luciana, que se sentó cerca de ellas. Por ese motivo, Andrea le explicó: “Me acaba de preguntar si me operé las tet*** y si soy transexual. Igual me quedé helada porque no entendía la pregunta, porque ella no sabía cómo decírmelo”.

“Claro, lo que pasa es que Sandra dijo que sí”, repitió Luz. “¿Hay alguien transexual acá?”, insistió una de las participantes y Jennifer reiteró: “No”. Mientras se debatía quién podría haberse sometido a un cambio de género, Luciana simplemente se quedó callada y solo se tocaba el pelo. Hasta que la charla se tornó más profunda y ella decidió levantarse y moverse por la habitación.

Luego de que una de las hermanitas no comprendía qué era ser trans, Andrea explicó: “Es cuando una persona cambia de sexo, por ejemplo, cuando sos hombre y no te sentís así. De todas maneras a mí en TikTok siempre me lo preguntan porque mi voz es muy masculina y por mis músculos. Pero no me ofendió que me lo preguntaran, porque para mí es algo normal que lo hagan”.

Antes de finalizar la conversación, Luz justificó: “Lo que pasa que por el tema de las camas, alguien es transexual y la verdad es que no sé quién”.

Luciana entró a la casa de Gran Hermano sin que nadie supiera su pasado como Jorge Barrionuevo (Fuente: Telefe/Captura de video)

Por su parte, Luciana se alejó y abrazó a una compañera a la vez que le dijo: “Siento un nudo acá [en la garganta] que no lo puedo sacar. Es algo que tengo que aclarar. Ya pasaron unos días y veo que hay grupos y subgrupos y hay muchas personas a las que no les hablé y no les contó todo. Cuando me saque ese nudo de encima, voy a estar mejor”.

El ingreso de Luciana Martínez a Gran Hermano

Durante el casting de presentación, Luciana contó que nació como Jorge Barrionuevo. Es de Pico Truncado, Santa Cruz y hace más de 10 años que vive como mujer. Según contó, su nueva vida sería contada en público durante sus días en la casa más famosa del país.

“Creo que voy a empatizar mucho con las chicas adentro. Vamos a jugar, a peinarnos, a maquillarnos y a bailar. Solo quiero estar con los pies sobre la tierra, fluir y ser yo misma”, fue parte del relato con el que se presentó Luciana antes de entrar al reality.