Una por una, las cinco ganadoras de Popstar

Más de 3000 concursantes se inscribieron en Popstars (Telefe), el programa de talentos que buscaba las cinco integrantes de la banda Chapeaux. Esta noche, entre llantos de emoción, Juana, Mía, Magalí, Adolfina y Kala recibieron la feliz noticia de que tendrán la posibilidad de grabar un disco y hasta tener su primer show oficial frente a decenas de personas. El mismo se llevará adelante el próximo 21 de enero en el Movistar Arena y, además de contar con clásicos de la música moderna, se presentará su primer sencillo de autoría titulado “Me provoca”.

Para dar la noticia, el programa decidió poner un poco de suspenso e invitó a cada una de las finalistas a presentarse por separado al escenario. A la par de que se les comunicó a las cinco ganadoras que son las nuevas Chapeaux, se les dio la triste noticia de que no habían sido elegidas a las otras tres finalistas: Sofía, Micaela y Oriana.

Quiénes son las cinco integrantes de Chapeaux

Juana

Juana es la primera seleccionada para Chapeaux

La primera en recibir la noticia fue Juana. “Después de analizar todo tu proceso en el programa de Popstars, de verte desde el día uno en el escenario y ver todo lo que haz evolucionado y todos los momentos felices que tuviste, te voy a decir... sos parte de Chapeaux”, le dijo el productor mexicano Charly García. Inmediatamente, la joven se llevó las manos a la boca y, tras recomponerse de la emoción, les dijo: “¡No lo puedo creer!“.

Mía

Mia es la segunda elegida para Chapeaux

Quien tuvo el honor de revelarle a Mía que sería parte de la nueva banda pop argentina fue Nicki Nicole: “Llegó el momento Mía. Te queremos decir que... ¡sos parte de Chapeaux!“. Cabe recordar que la joven tiene un pasado atravesado por la música, ya que es nieta de Fernando Suárez Paz, el reconocido violinista que acompañó a Astor Piazzolla. Emocionada por llevar su legado a lo más alto, la joven aseguró: ”¡Gracias! De verdad no lo puedo creer".

Magalí

Maga es la tercera elegida para Chapeaux

Otra de las voces que cautivó al jurado y a los televidentes fue la de Magalí. La joven ya cuenta con experiencia en el mundo del espectáculo y este año se incorporó al elenco del regreso de Soy Luna, la producción de Disney+. Su carisma, personalidad en el escenario y talento para sortear los diferentes géneros fue lo que la convirtió en la favorita de Ángela Torres, quien terminó por revelarle la respuesta tan anhelada por la concursante: “Pero bueno, te tengo que decir... Maga, gracias por todo. Sos parte de Chapeaux”.

Adolfina

Adol es la cuarta elegida para Chapeaux

“Adol, me toca a mí darte la noticia y decirte que fue muy difícil para nosotros, espero que en esta oportunidad sepas entender, cuando te diga que... sos parte de Chapeaux”, le reveló Ángela Torres a la joven ganadora. Oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos, llegó a Buenos Aires con la intención de estudiar Periodismo, aunque su interés por la música la llevó a presentarse al programa. Durante la competencia interpretó “Girls Just Want to Have Fun”, de Cyndi Lauper, una de las actuaciones que le permitió continuar en carrera.

Kala

Kala se suma a Chapeaux

La última en conocer que formaría parte de Chapeaux fue Kala. Al igual que otras de sus compañeras, la joven también cuenta con un pasado atravesado por la música y el arte en su familia. Hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría, comenzó a construir su trayectoria musical antes de ingresar al reality. En 2022 fue elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa del partido amistoso entre la selección argentina y Estonia, una experiencia que le permitió darse a conocer ante el público nacional e internacional.

“Así que Kala... lo que te quiero decir es que sos parte de Chapeaux”, exclamó Nicki Nicole al darle la buena nueva. “No, no, no. Los amo. Siento que estoy en un sueño”, les respondió la ganadora, agradecida por poder cumplir su sueño.