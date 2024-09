Úrsula Corberó reveló detalles escatológicos en su relación con el Chino Darín e hizo estallar de la risa a todos

Escuchar

Este miércoles, Úrsula Corberó fue la invitada especial en el programa de streaming Sería increíble (Olga) y habló de todo. No solo recordó su paso por La casa de papel, sino que también dio detalles de su nueva película El jockey dirigida por Luis Ortega. Pero sin duda, uno de los momentos favoritos del público fue cuando se refirió a su novio, el Chino Darín. Por un lado, reflexionó sobre el impacto que tuvo su famoso “si la defino, la limito” y hasta contó intimidades escatológicas de su relación.

“A todos nos gusta el Chino ¿A quién no le gusta el Chino?”, reconoció Úrsula Corberó durante su entrevista con Nati Jota, Damian Betular y Homero Pettinato. En este sentido, reflexionó sobre sus ocho años de relación con el actor argentino y los conductores no dudaron en recordarle lo que sucedió en los Premios Platino 2022 cuando a Darín le preguntaron cómo definiría a su novia y él respondió: “Si la defino, la limito”. La frase no tardó en volverse viral.

“¿En qué momento? Es que es ocurrente”, comentó la actriz. Acto seguido le preguntaron si su novio era “romántico y poeta”. Sin embargo, para sorpresa de todos, la española aseguró que “era más romántico al principio”.

Por otro lado, Úrsula también se pronunció sobre el tema de la distancia, puesto que ambos dividen su vida entre España y la Argentina: “Yo me siento más independiente desde que estoy con Chino que antes. Cuando estamos separados es porque estamos trabajando los dos. Él está aquí trabajando y yo estoy en España trabajando”.

Úrsula Corberó y el Chino Darín llevan ocho años en pareja (Foto: Instagram @chinodarin)

Asimismo, durante la entrevista, la actriz española hizo una inesperada revelación escatológica sobre su relación con el Chino Darín. “Nos tiramos pedos el uno con el otro. Es hermoso tirarse pedos”, dijo y dejó atónitos a todos. Incluso admitió que lo hace delante de él y “sin aviso”. “A veces lo escucha y nos reímos. Tenemos un juego, además”, contó.

Su revelación hizo reír a todos en el estudio y no tardaron en preguntarle en qué consistía su “juego”. “Hacemos como que ha sonado algo y no sabemos que es. Hay que ser recurrentes, siempre tienes que decir algo distinto. ‘A ver si termina ya la obra de al lado...’”, explicó. “Perdón, una obra al lado es alto pedo”, bromeó Damián Betular.

Úrsula contó el postre que le prepara su suegra: “Es muy buena”

Desde que comenzó su relación con el Chino, la intérprete española construyó un vínculo muy sólido con su familia política: sus suegros Ricardo Darín y Florencia Bas y su cuñada, Clara. Así como reveló que usa la cuenta de Netflix de su suegra, también contó que ella le prepara su postre argentino favorito. “Me gusta mucho la chocotorta. Mirá que la de mi suegra es muy buena. Pero heavy, heavy, heavy”, dijo y dio cuenta de que preparaba la torta con varias capas de relleno.

Úrsula Corberó estuvo en el programa de streaming Sería increíble y tuvo un mano a mano con Nati Jota, Damián Betular y Homero Pettinato (Foto: Olga)

Ante esto le preguntaron si Florencia mojaba las galletitas en café o en chocolatada, uno de los eternos debates en la pastelería. “No sé si estoy ‘allowed’ (autorizada) a decir la receta”, les dijo Úrsula y dio cuenta de su lealtad para con su suegra. “Para mí el único secreto que tiene la chocotorta es que hay que hacerla mínimo un día y si tiene dos días antes es más rica”, explicó Damián Betular. Por su parte, Corberó reconoció que prefiere comer el postre con tres días de refrigeración: “Es como que ya se ha mezclado todos los sabores, el del dulce de leche con el queso y la galleta. ¡Qué locura!”.

Úrsula Corberó confirmó que estará con Susana Giménez y habló de su look

Durante la entrevista, confirmaron que el domingo Corberó estará en el programa de Susana Giménez, quien acaba de regresar a la televisión. Nati Jota quiso saber qué se iba a poner, puesto que Úrsula siempre suele deslumbrar con sus looks. “Tengo que estar a la altura de Susana, estoy intentando hacerle honores de la mejor manera”, dijo. Cabe mencionar además que la conductora es una persona muy cercana a la familia Darín. Más allá de la relación que mantuvo con Ricardo en los 70, actualmente todos son íntimos amigos.

La protagonista de El jockey aprovechó la oportunidad para hacerle a con conductores una consulta fashionista: “¿Guantes o no guantes?”. “Todo, todo lo que quieras. Es para Susana”, le recalcó Betular y Nati Jota coincidió con él. “Me voy a poner todo”, dijo finalmente Corberó. Habrá que esperar hasta el domingo a partir de las 22 para ver el que seguro será un deslumbrante outfit.

LA NACION