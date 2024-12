Valentina Cervantes se cruzó con una usuaria que cuestionó su rol de madre y fue tajante: “Me ocupo yo”

Hace poco más de un mes se hizo pública la separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Comenzaron su relación cuando tenían 16 y 17 años respectivamente y convivieron primero Buenos Aires, después en Lisboa y por último en Londres. Sin embargo, el campeón del mundo tomó la decisión de terminar con la relación de seis años para hacer su vida solo. La influencer aceptó los deseos de su ex, armó las valijas y se mudó con sus dos hijos a la Argentina para estar más cerca de su familia. Si bien en todo momento habló bien de su ex y evitó a toda costa entrar en escándalos y polémicas, en las últimas horas la joven se cruzó con una cuenta de X que le hizo un comentario sobre su rol de madre y no se guardó nada.

Fruto de su relación con Enzo Fernández, Cervantes tuvo a Benjamín (1) y Olivia (4) (Foto: Instagram @valucervantes)

Luego de que en LAM (América) anunciaran la separación de Fernández y Cervantes, la protagonista de la historia rompió el silencio y confirmó que efectivamente decidieron “tomar distancia” pero destacó que siempre iban a ser familia y el apoyo sería mutuo, con sus hijos como prioridad. La joven de 24 años lleva un mes instalada en Buenos Aires con Olivia y Benjamín, sus dos hijos de cuatro y un año. El campeón del mundo, en tanto, continúa en Londres y se reencontró con ellos el mes pasado cuando viajó a la Argentina para disputar la doble fecha de Eliminatorias con la selección argentina.

Durante el último mes, la influencer se abocó de lleno a su vida laboral: firmó un contrato con una agencia de talentos, participó de varios eventos y su popularidad en redes sociales creció considerablemente. Aunque siempre mantuvo las formas, ocurrió una situación que la molestó y no dudó en salir a responder. Hace un par de días, una cuenta de X hizo una comparativa entre los dientes de Olivia y los de Enzo Fernández. “Alguien dijo que Oli tiene los colmillos que tenía Enzo y es totalmente cierto”, expresó el usuario.

Una cuenta de X cuestionó a Valentina Cervantes por la crianza de su hija Olivia y la influencer salió al cruce (Foto: X)

Acto seguido, otra cuenta compartió la publicación, pero lanzó un negativo comentario hacia Cervantes. “Esa nena está por empezar primaria y tiene los dientes chuecos porque la rancia de la madre todavía no se anima a sacarle el chupete”, escribió.

Valentina Cervantes salió al cruce de una cuenta que cuestionó su maternidad (Foto: X @valucervantes_)

Sus palabras llegaron a oídos de Valentina, quien un par de horas después le respondió a la usuaria que cuestionó su maternidad. “¡Quedate tranquila que de mis hijos me ocupo yo!”, sostuvo la influencer y raídamente varios usuarios de X se pusieron de su lado.

Valentina Cervantes contó nuevos detalles de su separación de Enzo Fernández

La semana pasada Valentina Cervantes tuvo un mano a mano con el cronista de LAM, Alejandro Castelo, donde se sinceró respecto a cómo hizo para atravesar, con tanta madurez y respecto, el fin de su vínculo con Fernández. “Yo soy hija de padres separados, eso me ayudo a construirme después de esta separación; agarré las cosas positivas y negativas que viví”, reflexionó y en la misma línea sostuvo: “Cada uno se lo toma y vive diferentes procesos, yo traté de ir por el lado más sano. Yo lo quiero a Enzo, nunca le faltaría el respeto. Es una persona que me acompañó un montón de años y yo también lo acompañé a él, y lo voy a seguir acompañando”.

A su vez, la influencer reconoció que se sentía “cómoda” y que la situación le permitió conocer una parte suya que no sabía que tenía. “No le tengo que dar explicaciones a nadie”, enfatizó. Asimismo, admitió que aún no tiene “pretendientes” porque todo es muy reciente. Sin embargo, aunque enfatizó en que hoy quiere “disfrutar” en el futuro sí le gustaría encontrar otra persona.