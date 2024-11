Valentina Cervantes se instaló en la Argentina tras separarse de Enzo Fernández y ya tiene un nuevo proyecto

La semana pasada se hizo pública la noticia de que un campeón del mundo se separó de su pareja. En LAM (América) aseguraron que Enzo Fernández habría tomado la decisión de terminar su relación con Valentina Cervantes, la madre de sus dos hijos, Olivia, de cuatro años, y Benjamín, de uno. La familia de cuatro vivía en Londres, pero, tras la ruptura, ella regresó a Buenos Aires con los niños para estar cerca de su familia, mientras que él se quedó en Inglaterra para cumplir con sus compromisos con el Chelsea. Si bien la modelo lleva solo unos pocos días en la Argentina, se supo que ya se embarcó en un nuevo e importante proyecto laboral.

Tras algunos rumores y especulaciones, el miércoles pasado la periodista Julieta Argenta informó en LAM que Fernández fue quien habría decidido separarse. “Él la dejó. En la selección, que ya estaba el rumor, pensaban que venía por el lado de ella la separación. Recordemos que Enzo tuvo una vida - que esto no justifica nada - muy acelerada… Tienen 23 y dos hijos. Fue papá muy chico y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas de hacer su vida solo. No a nivel familia, ellos son familia, pero tiene ganas de vivir esa etapa que se salteó”, expresó la comunicadora. A su vez, comentó que la influencer iba a instalarse en Buenos Aires con los niños.

Tras regresar a Buenos Aires con sus hijos, Valentina se reencontró con su familia y se abocó de lleno a pensar en su futuro. Fue en este contexto en el que en las últimas horas se anunció que la joven firmó contrato para trabajar con Multitalent Agency, la conocida agencia de talentos de Willy y Paul García Navarro que representa a varias celebridades entre ellas Emilia Attias, María Eugenia ‘La China’ Suárez, Zaira Nara, Camila Homs, Paula Chaves, Evangelina Anderson y Paloma Silberberg - novia de Nicolás González -, entre varios otros actores, modelos e influencers.

Tras instalarse en Buenos Aires, Valentina Cervantes firmó con la agencia Multitalent (Foto: Instagram @valucervantes)

A través de un posteo en redes sociales, la agencia confirmó que Valentina Cervantes se sumó a su staff de talentos y ella no tardó en replicar el video en sus historias de Instagram e incluso ya agregó la información en su perfil. Sin duda es un paso muy importante para la joven de 24 años que, en los últimos dos años, se convirtió en una de las integrantes de “La Scalot” más conocidas. Cuenta con 1.8 millones de seguidores en Instagram, donde suele compartir sus outfits, viajes y actividades con sus dos hijos.

El jueves pasado, luego de que se hiciera pública su separación, Cervantes se pronunció al respecto a través de su cuenta de Instagram y por medio de un comunicado aseguró que con Enzo decidieron “tomar distancia”. No obstante, aclaró que siempre “van a ser familia” y van a apoyarse en todo “porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos”. “Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, sentenció. El futbolista, por su parte, no se refirió a la ruptura, si decidió limitar los comentarios en sus posteos de Instagram.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes empezaron su relación en 2018; estuvieron en pareja seis años y tuvieron dos hijos (Foto: Instagram @valucervantes)

Enzo Fernández y Valentina Cervantes comenzaron su relación en 2018, cuando él tenía 16 y ella 17. El 7 de mayo de 2020 le dieron la bienvenida a su primera hija, Olivia, y en 2022 los tres abandonaron Buenos Aires y se mudaron a Portugal tras el pase del futbolista al Benfica. A fines de ese año la popularidad del exRiver creció exponencialmente tras la gran actuación que tuvo durante el Mundial de Qatar y a principios de 2023, tras el fichaje por el Chelsea, se mudaron a Inglaterra. El 26 de octubre de ese año sumaron a un nuevo integrante a la familia, Benjamín.