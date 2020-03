La panelista publicó en sus stories de Instagram el caos de tránsito en la Panamericana mientras se dirigía al Canal 13. Fuente: Archivo

24 de marzo de 2020 • 17:43

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir de esta mañana aumentó los controles en las rutas y en los accesos a la jurisdicción para evitar la circulación de vehículos no autorizados durante la cuarentena.

En este contexto, Yanina Latorre se dirigía en auto por la Panamericana hacia su trabajo y se encontró con un enorme embotellamiento generado por el aumento en la rigurosidad de las medidas. Furiosa y detenida en el medio del tránsito de la autopista, Latorre utilizó las redes sociales para descargar la bronca: "No sé de dónde sale toda esta gente, quédense en sus casas".

En las historias, la panelista contó que el embotellamiento se debía al aumento de los controles para entrar en la ciudad. Crédito: Instagram Yanina Latorre

Todavía no enterada de los controles dispuestos en las entradas a la ciudad, la panelista de Los Ángeles a la mañana contó: "Estamos a paso de hombre. Yo no sé de dónde carajo sale toda esta gente. Espero que sea gente que está trabajando, todos los servicios que están autorizados. Pero esto da para largo y me marca que más adelante hay otro corte en la autopista Illia".

Una vez conocida la información sobre la restricción de las medidas, Latorre contó que se estaba haciendo un control a cada uno de los autos que estaba circulando, de ahí la congestión. "Genial los controles, genial las medidas, pero la p... que los parió, quédense en casa", ordenó la panelista.