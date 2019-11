La expareja de Diego Maradona se lamentó porque su hijo no pudo comunicarse con su papá para saludarlo por su cumpleaños Crédito: Instagram

Verónica Ojeda intentó hacer todo lo posible para que Diego Fernando pueda saludar a su papá, Diego Maradona, en el día de su cumpleaños. Sin embargo, el contacto vía WhatsApp fue imposible porque el número de Verónica está bloqueado en el celular de Diego.

La nula comunicación entre las partes hizo que la rubia no pueda establecer diálogo con el director técnico de Gimnasia, ni para que Dieguito pueda hablar telefónicamente, ni para poder generar un encuentro entre ellos.

Por otro lado Matías Morla, abogado del exfutbolista, no contesta las llamadas. Esto hace aún más complicado poder establecer algún tipo de vínculo. "Ayer Dieguito pasó un día muy triste. Ya tiene seis años y entiende todo. Me preguntó muchas veces por qué no pudo ir a saludar a su papá el día de su cumpleaños y la verdad es muy complicado manejar la situación", dijo Verónica Ojeda en comunicación con LA NACION.

"Dieguito llora por su papá, ellos tuvieron un vínculo muy lindo en México y entender de un día para el otro que eso ya no está es difícil", finalizó.

Ayer, Maradona pasó un cumpleaños especial y distinto. Recibió las llamadas de autoridades de clubes importantes donde se desempeñó como futbolista, la carta del presidente venezolano Nicolás Maduro, y el cariño de sus hijos Diego Junior y Jana, que están compartiendo tiempo juntos en Italia. También recibió la visita de Dalma y Gianinna, con las que esta recomponiendo la relación desde hace algunas semanas.

Gianinna, de hecho, compartió en un emotivo texto en las redes para felicitarlo en el que expresó: "¡Feliz vuelta al sol al primer hombre que me llevó de la mano a disfrutar la vida! Gracias por todo lo que hiciste y dejaste en mí, llevo conmigo una parte de vos, esa que me regalaste cuando era chiquita. Sí, llevo conmigo una parte de tu corazón (y la luna, ¡claro!)". El Diez, en el día de su cumpleaños disfrutó, además, del amor de Rocío Oliva.

Los grandes ausentes, entonces, fueron sus hermanas y Dieguito Fernando, que no pudieron tener comunicación ni contacto con el diez.