“Viaje con trabajo médico a bordo”: el relato de Nelson Castro tras su intervención como médico en pleno vuelo

El periodista Nelson Castro definió como un “viaje con trabajo médico a bordo” su experiencia en un vuelo hacia Roma en el que debió asistir a una mujer que había sufrido una descompensación severa durante una escala en Brasil, tras una baja drástica en su tensión arterial.

El conductor, que también es médico, le aplicó a la pasajera maniobras de estabilización antes de que la trasladaran a un hospital cercano del vecino país.

El hecho ocurrió durante la parada técnica que el avión hacía en Río de Janeiro. Castro viajaba hacia Italia para sumarse a la comitiva de periodistas que acompañará al Papa León XIV en la gira apostólica, que incluirá actividades en Uruguay, Argentina y Perú.

“La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”, relató el conductor de Telenoche a sus compañeros de la señal TN.

Nelson Castro asistió de emergencia a la mujer

Según el relato, la mujer registraba un cuadro crítico con una presión arterial de 60/30, lo que implica un caso de extrema gravedad. Por este motivo, el periodista intervino en pleno avión hasta que el personal sanitario del aeropuerto pudiese llegar y asistirla en la pista.

“La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”, detalló. “¡Viaje con trabajo médico a bordo, vamos!”, bromeó Castro.

La comitiva papal que motivó el viaje implica un amplio despliegue logístico e institucional: incluye unos 50 empleados, sumados a 80 periodistas acreditados de distintos países que viajan a bordo del avión del Sumo Pontífice, un centenar de obispos y la estructura de seguridad estatal y eclesiástica dispuesta para la gira.

Bloqueo cardíaco y cómo actuar

Un bloqueo cardíaco ocurre cuando se interrumpe o retrasa la transmisión de los impulsos eléctricos que controlan las contracciones del corazón. Dependiendo de la gravedad del cuadro, que se clasifica en tres grados, la afección puede provocar síntomas como mareos, desmayos, dolor de pecho o falta de aire.

El bloqueo cardíaco se da cuando se interrumpen los impulsos eléctricos

Ante una situación de emergencia con signos de un ritmo cardíaco extremadamente lento o pérdida de conocimiento, es fundamental pedir asistencia médica de inmediato y evaluar los signos vitales del paciente.

De acuerdo con el sitio especializado BupaSalud, si se trata de un episodio leve sin síntomas evidentes, la persona puede no requerir intervención urgente, aunque siempre debe consultar a un doctor para recibir un diagnóstico.

Esta evaluación se hace mediante pruebas específicas como un electrocardiograma, un ecocardiograma o un monitor cardíaco de 24 horas. Cuando el bloqueo es grave y no responde a causas reversibles como una medicación, el tratamiento principal consiste en la colocación quirúrgica de un marcapasos para regular la actividad eléctrica del corazón.