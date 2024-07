Escuchar

Victoria y David Beckham son una de las parejas más consolidadas en el mundo de las celebridades y así lo demuestran con el paso de los años. Este jueves 4 de julio, el exfutbolista y la ex Spice Girls cumplen un cuarto de siglo de casados y lo anticiparon con un posteo muy top.

David y Victoria Beckham, están juntos desde 1997 (Foto: Instagram @victoriabeckham)

Con una publicación compartida desde sus respectivas cuentas de Instagram, donde tienen millones de seguidores, publicaron una imagen en la que se los vio posando al estilo realeza, sentados en dos tronos. Él luciendo un smoking y zapatos violeta; mientras que ella apostó por un vestido corte sirena con aberturas y unas sandalias plateadas que ató desde los tobillos hasta las rodillas, todo en el mismo tono que su marido, pero con algunas flores que rodearon su cuello en tonos rojos.

Victoria y David Beckham cumplieron 25 años de casados y lo celebraron con una foto muy top (Foto: Instagram/@davidbekham)

“Mirá lo que encontramos”, escribió en la descripción de la foto, la cual obtuvo en cuestión de minutos casi medio millón de likes y miles de comentarios de sus fanáticos. “25 años, increíble, y ustedes dos todavía lucen increíbles. Recuerdos especiales”; “Salve a la Reina y al Rey del fabuloso mundo”; “Voy a decirles a mis hijos que estos son la Reina y el Rey de Inglaterra”; “Victoria siempre bella y elegante, mientras que David siempre tiene esa sonrisa contagiosa. La verdadera pareja real”, fueron solo algunos de los halagos que recibieron.

Cabe recordar que cuando Beckham y Adams contrajeron matrimonio, ya eran populares. Se trató de una celebración en el castillo Luttrellswtown, cerca de Dublín, ante unos 300 invitados, evento que tuvo un costo de casi 800.000 dólares solo por el alquiler del espacio. Asimismo, la prensa británica la catalogó como “la boda del año”.

Según la lista de millonarios del diario The Times, el matrimonio tiene una fortuna conjunta de 575 millones de dólares, ya que ambos siempre supieron posicionarse en el mundo empresarial: él a través de inversiones deportivas y ella centrada en su firma de moda.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para la pareja. Es que en varias oportunidades, los medios de comunicación se hicieron eco de las supuestas infidelidades del exfutbolista, sobre todo el affaire que habría tenido con su asistente personal, Rebecca Loos, durante su etapa en el Real Madrid (2003 y 2004), historia que nunca confirmaron.

Rebecca Loos, la supuesta amante de David Beckham @rebeccaloosofficial / Instagram

Los rumores de una supuesta separación estuvieron a la orden del día, sobre todo en los últimos años, teoría que sostiene el periodista Tom Boyer en un libro publicado recientemente, The House of Beckham.

Las conjeturas que planteó se basan en la distancia que los separa, debido a que David pasa gran parte de su tiempo en Estados Unidos, por su rol como presidente del Inter de Miami, mientras que Victoria reparte su tiempo entre Londres y Nueva York, por sus compromisos con sus marcas de moda y belleza.

Pese a aquellos rumores, la exitosa pareja celebró en abril, los 50 años de Victoria con una megafiesta en Londres. ‘Best night ever!’ (‘La mejor noche de mi vida’), expresó la empresaria en sus feed, donde también comparte momentos de felicidad junto a su marido y sus cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven.

