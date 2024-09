Video: la charla subida de tono entre La Tora y Luis Cella en los Martín Fierro

Escuchar

Los premios Martín Fierro trajeron un sinfín de historias para contar y analizar. Además de las premiaciones de diferentes celebridades del espectáculo, algunas idas y vueltas generaron cierta interacción en las redes sociales.

En el caso de Lucila Villar, más conocida en el ambiente como La Tora, se encargó de entrevistar a diferentes personalidades que se encontraban en el Salón Pacífico del Hotel Hilton y es ahí donde se topó con Luis Cella, creador de la plataforma de streaming Olga junto a su hermana Bernarda.

En lo que parecía una entrevista común y corriente, Cella se salió de su libreto y empezó a seducir a la exparticipante de Gran Hermano, que lo elogió por su trabajo en Olga y no se achicó ante las indirectas del empresario.

El caluroso diálogo que mantuvieron Lucila "La Tora" Villar y Luis Cella en los Martín Fierro

En el comienzo de la nota, Cella le preguntó a La Tora si iba a asistir a la fiesta post Martín Fierro, a lo que ella contestó que sí, y se generó un canal de diálogo más distendido. Acto seguido, la mujer floreó al entrevistado a raíz de lo que se generó con el Cris Morena Day en el Gran Rex.

Al mencionar a Olga, el productor siguió con el coqueteo: “Nunca viniste al canal”. La Tora, a pesar de estar en vivo en el streaming de Telefe, le siguió el juego al empresario y aclaró: “No me invitaste. ¿Vos vas a venir a Telefe?”.

El punto más candente de la charla se dio cuando Cella le retrucó a la influencer: “¿Te dejan? ¿Podés?”. Villar, con una sonrisa pícara, no se la dejó pasar: “Vos podés todo”. Para cerrar el contacto, Lucila aseguró: “A mí no me la agites... Pero voy a ir”.

