Video: Laura Pausini sufrió una aparatosa caída en pleno show en Milán y asustó a todos

Este fin de semana, la cantante Laura Pausini se hizo viral en las redes sociales, pero no precisamente gracias a sus increíbles dotes vocales. Durante el segundo de sus dos shows consecutivos en el Unipol Forum de Milán, la artista sufrió una aparatosa caída que preocupó a todos sus seguidores. El accidente ocurrió en medio de la presentación de “Zero”, uno de sus más recientes éxitos.

Según se ve en los clips que todavía circulan en las redes sociales, Pausini perdió el equilibro al bajar las escaleras ubicadas en medio del escenario con botas de taco alto tipo stiletto y una larga túnica de colores. En consecuencia, cayó unos cinco peldaños. Sin importar lo dura que fue la caída, continuó la canción automáticamente desde el piso, y le sonrió a la audiencia como si nada hubiese pasado.

Todos los bailarines que acompañaban a Laura en el escenario corrieron a asistirla ni bien ocurrió el accidente. De inmediato, formaron un círculo para cubrirla y la ayudaron a volver a incorporarse. Sin salir de escena, la artista italiana de 50 años continuó el show y lo terminó con éxito.

La dura caída de Laura Pausini en Milán @laurapausini

Una vez finalizada la presentación, el equipo médico presente en el recinto revisó a Pausini y corroboró que logró salir intacta de la caída, ya que no encontraron ningún tipo de lesión grave. Sin embargo, tras el golpe, las personas que estuvieron presentes en el lugar y sus millones de fans de todo el mundo se mostraron muy preocupados por la salud de la cantante.

“Laura, por favor danos noticias, ¿estás bien?”, “Laura, pero qué caída, espero que estés bien” y “Espero que te sientas mejor y no estés sufriendo demasiado. Cuidate, por favor”, fueron algunos de los mensajes que empezó a recibir Laura en los comentarios de sus últimas publicaciones. Si bien se tomó el trabajo de responder algunos, los fans no paraban de hacerle llegar su preocupación.

La preocupación de los fans de Laura Pausini tras su caída @laurapausini

Por ese motivo, la artista se vio obligada a emitir un comunicado para tranquilizar a sus fanáticos y confirmar que se encuentra en un excelente estado de salud. “Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien, no me pasó nada tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando y bailando y saltando... Además, la gira continúa en Europa ahora... Me resbalé pero no me pasó nada”, se lee en el texto que compartió en sus historias de Instagram, para sus casi cinco millones de seguidores.

El comunicado de Laura Pausini @laurapausini

El descargo tuvo que publicarse en español, inglés, portugués y francés, debido a que la fama internacional de Pausini trasciende varias fronteras idiomáticas. Tal como indicó en el texto, horas después del accidente, Laura volvió a brillar sobre el escenario en la ciudad de Torino, Italia. Además, en una reciente publicación, la cantante le agradeció al público de Milán por su presencia y apoyo.

“Milán, sos la fuerza que no tengo cuando temo que no puedo hacerlo. Sos la ovación más larga. Sos la voz en mi voz. Seis noches. Más de 60 mil personas. Gracias. Solo puedo inclinarme hacia ti”, expresó la cantante en gratitud al público que la acompañó durante los shows. El posteo lo acompañó de las mejores imágenes de la noche.