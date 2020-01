Viola Davis sigue buscando justicia

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2020

How to get away with murder

AXN - Esta noche, a las 22.50, se estrena la quinta temporada de la serie de suspenso que protagoniza la ganadora del Oscar Viola Davis. En los nuevos episodios su personaje, Annalise Keating, regresa a dar clases en la universidad y, como en la primera temporada, selecciona un grupo de 24 estudiantes para que la asistan en sus nuevos casos.