“Viví un infierno”: Mar Tarres denunció que fue estafada por su ex pareja

La actriz Mar Tarres apeló a sus redes sociales para acusar públicamente a su expareja, Fernando Morachi, quien según ella la estafó con una importante cantidad de dinero en dólares. “Que la gente esté alerta y sepa quién es”, pidió.

“Hoy quiero contar el infierno que viví con esta persona. ¿Por qué lo cuento? Porque los abogados me dijeron que la justicia no puede hacer nada y así el sigue por la vida cag...ndo gente”, escribió la reconocida actriz en su cuenta de Instagram.

Fuerte denuncia de Mar Tarres a su ex pareja por estafa

“Es mi ex pareja. Le presté muchísima plata en dólares que me prometió que en el lapso de un año me iba a ir devolviendo en cuotas todos los meses. Y como la más estúpida le creí. Ya pasó un año y medio y jamás me devolvió nada. Es un monto muy alto, que es fruto de mi trabajo y esfuerzo, nadie me regaló nada. Hace meses que le vengo pidiendo que por favor me vaya devolviendo en cuotas en partes como pueda y ni siquiera contesta el teléfono”, denunció.

En ese sentido, contó lo que sintió al estar al lado de quien hoy es su expareja. “Viví un infierno al lado de un tipo que solo estaba conmigo por interés. Él tenía deudas viejas que no lo dejaban en paz. Estaba siempre escapándose de gente que lo buscaba para cobrarle. Pero ahora hace un año y medio que se escapa de mi; lógicamente soy mujer y no me tiene miedo, sabe que no le voy a hacer nada; pero me cansé, y quiero que me devuelva mi plata porque con la pandemia mi realidad económica cambió mucho y tengo a mi cargo a muchas familias que dependen de mi y necesito reinvertir ese dinero para seguir manteniendo puestos de trabajo”, aseveró.

Así reaccionó la ex pareja de Mar Tarres a su denuncia por estafa

Para terminar, explicó la razón que la llevó a hacer pública esta situación. “Esto lo cuento para que sepan que esto también es un tipo de violencia, que un tipo te manipule para sacarte plata. El día que lo dejé fue porque me dijo que si no le ponía dos de mis tiendas Mar a su nombre me dejaba. Le había dado tanto que jamás se imaginó que le iba a decir que no y por eso me separé”, afirmó.

Mientras tanto, Fernando Morachi decidió cerrar su cuenta de Instagram, que antes tenía abierta al público, varios minutos después de la denuncia realizada por Mar Tarres.

LA NACION