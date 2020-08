La periodista volvió a cargar contra el Gobierno y habló sobre la convocatoria del 17 de agosto con su invitado de la noche, el actor Luis Brandoni Crédito: elnueve

Viviana Canosa, la conductora de Nada Personal, volvió a ser crítica con el Gobierno y la forma en la que se está enfrentando la pandemia. "Hoy escuchaba a Pichetto, él dice que los infectólogos van a tener que dar explicaciones cuando termine todo esto". Y agregó: "No hay nada peor que gobernar con soberbia, se vuelve muy tirano el individuo, el poder con tiranía, con autoritarismo, con soberbia, es duro", dijo la periodista en diálogo con el actor y exdiputado radical Luis Brandoni. Él coincidió con ella, pero más moderado: "Lo veo en algunos funcionarios, en general no, yo creo que las responsabilidades hay que asumirlas con humildad".

"Los infectólogos no son estadistas, los que nos gobiernan ¿son estadistas? ¿Quiénes son estadistas? ¿Qué es ser un estadista? Vos me lo tenés que contestar", indagó picante Canosa. Brandoni le esquivó la respuesta: "Que sé yo, yo soy actor, militante político y nada más". La conductora lo elogió: "Vos tenés unos huevos gigantes". Brandoni se río. "Te pido por favor, que estamos en público", le respondió el actor. Por las dudas, Canosa explicó el halago: "Yo admiro a la gente con convicciones, hasta la gente que no piensa como yo".

A continuación, el actor y la periodista hablaron de la convocatoria opositora del 17 de agosto. "Me parece que estos encuentros de miles de personas en decenas de ciudades como el que va a pasar el lunes va a ser saludable". Brandoni, que llamó en un video a participar de la convocatoria, no va a participar caminando. "Es probable que vaya en auto", dijo el actor. En ese sentido, explicó sus motivaciones para ir a la marcha: "Yo quiero manifestar que quiero vivir en libertad y no quiero impunidad, no me gusta la libertad de los delincuentes, no me parece que haya razón para hacer una modificación de la Justicia, es una tarea que lleva tiempo, conversaciones y reuniones, no de un día para el otro".

La marcha opositora fue convocada como un banderazo y fue anunciado a través de las redes sociales para el próximo feriado del 17 de agosto, día en el que se conmemora el "Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín". Bajo el hashtag #17AVamosTodos, miles de usuarios de Twitter viralizaron la convocatoria para manifestarse contra el Gobierno nacional, sus medidas políticas y el avance contra la Justicia.