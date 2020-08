La conductora Viviana Canosa criticó duramente la imagen de la reunión social que mantuvo el Presidente Alberto Fernández con el dirigente Hugo Moyano el fin de semana. Crédito: Instagram

La conductora de Nada Personal, Viviana Canosa, criticó duramente al Gobierno por la foto que circuló el fin de semana donde el presidente Alberto Fernández se abrazó con Hugo Moyano y su familia sin ningún protocolo de distanciamiento ni barbijo en lo que parece haber sido una reunión social.

"Yo pensé que la foto era vieja, pero no. La verdad es que esto es indignante. Yo también me muero de ganas de comerme un asado con la gente que quiero pero no lo hago", y agregó: "Ayer salí a pasear y vi a media cuadra a mi sobrino Ezequiel. Nos quedamos hablando a distancia. Cuando llego a mi casa vi esta foto, y la verdad es que es una falta de respeto. Es indignante la doble moral".

La foto de la polémica: Alberto Fernández, Hugo Moyano y sus familias reunidos en Olivos

Canosa asoció la imagen con la campaña del Gobierno que impulsa que nos quedemos en casa. "Los spots a los actores se los pagamos nosotros. Fonzi nos caga a pedos, Iván Noble nos caga a pedos todo el día. Me tengo que fumar que un pendejo me venga a decir lo que tengo que hacer y después aparecen estas fotos".

El panel de Nada Personal hizo referencia al aumento de contagios en el interior del país y la evidente falla en las recomendaciones de aislamiento. Furiosa, la conductora protestó: "Pero ellos nos dicen que hagamos algo que no hacen. Cuando veo en esta foto pienso en el caso Solange, por ejemplo", dijo Canosa en referencia al caso de la joven que murió en Córdoba sin que pudieran visitarla su familia.