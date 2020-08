La conductora de Nada Personal apuntó contra el Gobierno y se mostró indignada por las amenazas del Presidente Crédito: elnueve

12 de agosto de 2020 • 10:00

Viviana Canosa, conductora de Nada Personal (elnueve), fue dura sobre el presente de la pandemia en Argentina y apuntó contra el Gobierno: "Tanto el Presidente como Ginés celebraron y descorcharon champagne antes de tiempo, se compararon con otros países, pensaron que la teníamos mucho más resuelta, decían 'vamos bien', pero hay que esperar a que termine la carrera". La conductora mostró una tapa de botella de gaseosa que imitaba un botón rojo. "Tienen el agua al cuello y nos están amenazando", dijo indignada.

Previamente Canosa había mostrado un video en el que el presidente Alberto Fernández decía que "el botón siempre está a mano porque la preservación de la salud es lo más importante". De esta forma, el Presidente dejó en claro que hay posibilidades de volver a una cuarentena más restrictiva. "La gente se relajó", declaró ayer Fernández en un diálogo para la radio Futurock. "A mí me suena medio amenaza, me angustia porque siento que nos están retando una vez más, hay cero empatía con la gente en casa", dijo enojada la conductora.

"A mí por momentos la cabeza me explota y tengo una situación de vida tranquila, no quiero ni pensar la gente que la pasa mal, que no tiene para morfar, que debe alquiler, que debe las cuentas, no sé si el Estado está ahí", expresó Canosa, compungida y con la mano en el pecho. Y agregó sobre la declaración del Presidente: "Es una advertencia que no me gusta".

Sobre el coronavirus hoy, el Ministerio de Salud de la Nación informó en su reporte diario matutino sobre la evolución de la enfermedad en el país que ayer fallecieron 84 personas, por lo que las víctimas de Covid-19 son ya 5.088. La cifra se conoce tras una jornada récord en términos de víctimas y contagios.