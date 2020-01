View this post on Instagram

??Me gusta encontrar siempre un momento en el día en el que pueda hacer ejercicios. Si sos de los que siempre encuentran una excusa para no arrancar, cambia tu perspectiva y empieza a hacer ejercicio viéndolo como un momento para divertirte, para aliviar el estrés y para desconectarte. El objetivo es que el ejercicio se convierta en un hábito divertido La mejor forma de ser constante (y formar el hábito) es cambiar tu mentalidad sobre el ejercicio. Piensa que cada vez que logras tu meta de hacer ejercicio: Te estás regalando amor Reciclas todo el estrés en energía y motivación Disfrutas de un momento exclusivamente para vos Estás invirtiendo en tu futuro (¿cómo te ves a los 80? Estás construyendo una versión más fuerte y saludable de vos Fortaleces tu corazón, tus pulmones, tu cuerpo y tu fuerza de voluntad Entrenas la confianza en ti mismo (lo que te permite lograr otras metas) Comienzas una transformación completa en todas las áreas de tu rutina diaria No esperes más, empieza hoy mismo a formar el hábito de hacer ejercicio y goza de los beneficios para siempre.??