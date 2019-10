El sincericidio de Fede Bal: "Volvería a estar con todas mis parejas"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de octubre de 2019 • 17:27

Fede Bal fue entrevistado por Ulises Jaitt en su programa radial y terminó revelando detalles de su intimidad que pocas personas conocían. Más allá de caer en las garras del cuestionario "sexual" que ofrece el matutino de La Salada, el actor no dudó en mostrar su faceta emocional.

Tras revelar que alguna vez fantaseó con María Eugenia Ritó en "la época en la que era una bomba de mujer" y que hasta mantuvo relaciones sexuales en un taxi donde "el chofer ni se enteró", el hijo de Carmen Barbieri admitió que no regresaría con ninguna pero sí las volvería a elegir a todas. "Pasé por muchas parejas intensas y de amor; y las vuelvo a elegir a todas", dijo.

Cuestionado respecto a sí volvería a intentarlo con alguna de sus relaciones anteriores, con seguridad reveló que no: "Ya están en el pasado. Una vez me pasó de verme con una ex y siento que es como retroceder".

"¿Qué cosas no volverías a repetir a la hora de tener una pareja?", le preguntaron desde el el ciclo El Show del Espectáculo y entonces comentó: "Permitir algún tipo de control o que te lean los mensajes, cosas que te llevan a un mal camino. Pero volvería a estar con todas las parejas que tuve", insistió.