Wanda Nara apuntó sin filtro contra sus vecinos del Chateau Libertador por las supuestas críticas hacia L-Gante

La vida sentimental de Wanda Nara suma un capítulo cada día. Tras blanquear su relación con Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, comenzó una batalla mediática y legal con Mauro Icardi donde ya intervienen sus abogadas. La situación entre el exmatrimonio es tensa y ya tuvieron cruces en redes sociales con capturas de chats, fotos y videos. A su vez, el exfutbolista tuvo que retirarse del edificio en el cual reside la familia y se instaló en una casa en el barrio de Santa Bárbara, propiedad de la mediática.

En medio del conflicto de viviendas, surgió la versión de que en el edificio Chateau Libertador, donde Nara reside con sus cinco hijos Valentino, Constantino y Benedicto - fruto de su relación con Maxi López -, Francesca e Isabella - a quienes tuvo con Icardi - no estarían muy contentos con la presencia de L-Gante. Ahora, tras un par de días sin dar declaraciones públicas, Wanda rompió el silencio y no solo desmintió que a sus vecinos les molestara la presencia de su pareja, sino que les mandó un fuerte mensaje que no pasó inadvertido.

Wanda Nara y L-Gante continúan su relación amorosa (Foto: Instagram @legante_keloke)

El miércoles, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) participó de un evento navideño en un shopping porteño junto a otras celebridades y afuera la esperaron las cámaras. En esta oportunidad decidió conversar unos minutos con la prensa y en el intercambio le preguntaron justamente por las versiones de que sus vecinos del edificio ubicado en el barrio de Núñez no querrían a L-Gante. “Es mentira porque él nunca durmió en Chateau. Es otra mentira. Nunca está ahí”, afirmó Nara en un video que compartieron en LAM (América).

“Están registradas las entradas y salidas de todas las personas en ese edificio. Tenemos un chat. A nadie le molestó. Se siguen alimentando de cosas que no son reales”, sostuv. Sin vueltas lanzó un picante mensaje para sus vecinos: “Yo tengo seis departamentos en el Chateau Libertador. Si hay alguien que no le gusta algún invitado mío, lo invito a retirarse. Cuando a uno le molesta vivir en un condominio, tiene la posibilidad de comprarse o alquilarse una casa privada y basta”.

Wanda Nara y Mauro Icardi se enfrentan en una batalla legal y mediática (Foto: Instagram @mauroicardi)

En este sentido, y al escuchar la cantidad de propiedades que tenía dentro del edificio, le preguntaron por el estado de los departamentos, puesto que Icardi no pudo vivir en ninguno de ellos y tuvo que instalarse en la casa de Santa Bárbara. La conductora explicó que algunos están alquilados, otros a nombre de sus hijos y otros bajo sociedades suyas.

Wanda Nara apuntó contra sus vecinos del departamento de Núñez ante las versiones de que no les simpatizaría la presencia de L-Gante (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara renovó radicalmente su look en medio de su difícil presente: “La de siempre”

El miércoles la conductora de Love is Blind (Netflix) no solo habló con la prensa, sino que además estrenó nueva cabellera. En medio del complicado momento personal que atraviesa pasó por la peluquería para cambiarse el color de pelo: se despidió del castaño y regresó al rubio que llevó durante muchos años. “La rubia de siempre”, expresó en un posteo que hizo en Instagram, donde mostró las primeras imágenes con su nueva cabellera.

Wanda Nara mostró su nuevo look y L-Gante le dio su aprobación (Foto: Instagram @wanda_nara)

Rápidamente, su publicación dio que hablar en redes y algunos de sus seguidores le dieron el visto bueno look. “Te queda genial Wanda”; “Te queda hermoso” y “Volvió la rubia queen”, comentaron algunos seguidores. Por su parte, su amigo y estilista, Kennys Palacios, sumó: “Siempre se vuelve al viejo amor” y Maru Botana, su compañera en Bake Off Famosos, comentó “Linda”, con el emoji de un corazón. Asimismo, el que sin duda no pasó inadvertido fue el mensaje de L-Gante que usó un corazón rojo al ver el nuevo cabello de su novia.