La modelo mostrará una nueva faceta artística en el tradicional festival italiano.

4 de febrero de 2020 • 09:30

Además de manejar los contratos de su esposo, Mauro Icardi, Wanda Nara produjo su propia carrera mediática en Italia. Por fuera de algunos trabajos vinculados al modelaje, la argentina comienza a ganar protagonismo en la televisión italiana y, tras cosechar sus propios fanáticos con su participación como panelista en el programa Tiki Taka, fue invitada a sumarse al panel de debate de la versión de famosos de Gran Hermano en ese país.

Ahora, la modelo mostrará una nueva faceta, ya no vinculada a los medios de comunicación, sino al arte. Según trascendió, el martes 4 de febrero Wanda tendrá una participación especial en uno de los eventos de música más famosos del mundo: el Festival de la Canción de San Remo.

Entre las demandas de su carrera y las familiares, Nara no para de moverse por diferentes puntos de Europa como Milán, Roma y París. Por ese nivel de exposición fue que en las últimas horas se mostró a través de sus historias de Instagram vistiendo un barbijo para prevenirse del contagio del coronavirus. Además, l a modelo aseguró que es muy difícil conseguir barbijos en Europa y que hay mucha preocupación por el contagio de la enfermedad que comenzó en China en diciembre último y ya se expandió en 15 países.

"Yo no conseguí. No pude comprar porque están agotados. Me regaló un barbijo una vendedora del aeropuerto. Me dijo: "Vos viajás mucho", y me dio uno sin usar que tenía", escribió Nara en sus historias. En el video se la ve caminando entre la multitud, donde todos usan el elemento de protección contra el virus.