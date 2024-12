Wanda Nara confesó todo con Susana Giménez: la separación de Icardi, su amorío con L-Gante y el cruce con La China Suárez

En una noche cargada de emociones, Wanda Nara se sentó frente a Susana Giménez para hablar sin filtros de los episodios que marcaron su vida reciente. Desde su turbulenta separación con Mauro Icardi, que incluyó acusaciones por violencia de género, hasta su relación ya de tres años con L-Gante y el cruce inesperado con Eugenia “La China” Suárez en un restaurante, la empresaria y conductora no dejó tema sin abordar.

“Sé que estás pasando un momento nada agradable. Toda la Argentina está hablando de vos... Quiero que me cuentes todo lo que estás pasando”, fue la invitación de Susana para dar comienzo a la entrevista. Wanda no tardó en abrirse, recordando el episodio que marcó un antes y un después en su relación con Icardi: su affaire con “La China” Suárez en 2021: “Se están diciendo un montón de cosas... La verdad que, a raíz de una situación, intentamos sacar la pareja adelante, pero hubo muchas situaciones muy difíciles de sobrellevar, siempre con el mismo fantasma”.

“Antes de esa situación teníamos peleas con Mauro, pero nada. Yo estaba siempre con él y con mis hijos, incluso había dejado mi trabajo porque no le gustaba que yo trabaje. Pero cuando pasó esa situación a mí, como mujer, se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. De impulsiva me fui de París a mi casa en Milán”, detalló la conductora de Bake-Off.

Ese fue solo el inicio de un relato cargado de detalles. “Eso fue un quiebre. No me dejó traumada esta mujer. Fue todo lo que se generó alrededor. Esa noche estuvieron en un hotel donde yo había vivido dos meses. A mí me conocían todos ahí”. Con seguridad, Wanda confirmó: “Tengo las reservas, tengo los mails, tengo los pagos... No fue solo una noche. Yo encontré chats, fotos, videos... Incluso yo tenía conversación con ella, hablábamos de nuestros maridos e hijos. No éramos amigas, pero nos saludábamos para nuestros cumpleaños”.

Sobre la dinámica con Icardi después de la infidelidad, agregó: “E stoy segura de que la culpa es del hombre. Mauro pagó un precio muy alto, la familia pagó... ”. Sin embargo, los conflictos no terminaron allí. La empresaria relató episodios fuera de control que dificultaron su vida: “Con el tiempo tuvimos idas y vueltas. Yo me planté que quería viajar a la Argentina para trabajar y tener la libertad que no tenía. Me rebelé. Pero por momentos era ‘si te vas, no te llevas a los nenes’. Una vez me escondió los documentos y no pude venir. Hubo muchas de esas situaciones. En terapia me dijeron ‘vos naturalizás cosas que no están buenas’”.

Tras ello, habló sobre su relación con L-Gante. Wanda fue honesta sobre cómo evolucionaron las cosas con el cantante que es 10 años más joven. “A Elián lo conozco hace tres años. En ese tiempo pasaron un montón de cosas. En algún momento pasó algo cuando yo estaba peleada con Mauro. Pero seriamente estamos hace muy poquito”.

En medio del ida y vuelta, Wanda también recordó un episodio de tensión con Icardi que fue uno con los que ejemplificó sus acusaciones de violencia de género que llevó ante la Justicia en la última semana: “ Entré al vestidor y me encerró. Yo empecé a gritar porque me asusté. Entra mi amiga a la habitación... Agarré las cosas y me fui ”.

En otro tramo de la entrevista, se refirió al cruce con La China Suárez en un restaurante porteño, el cual no podía quedar fuera de la conversación. “Yo voy siempre a ese lugar... Fui sabiendo que podía llegar a estar Mauro. Los mozos me dijeron ‘está tu ex’. Me siento y a los tres minutos llega esta persona (por La China)... Lo primero que le digo: ‘Yo estoy bien, bajemos un cambio’. Ella me dijo ‘somos gente grande, a mí no me interesa Mauro, ya fue’. Y te voy a pedir que con Elián tampoco”.

Finalmente, reflexionó sobre el impacto de Icardi en su vida: “Mauro fue un gran padre, pero espero que todo lo que hizo por mis cinco hijos hoy no lo borre”.

Con un cierre emotivo y lleno de agradecimientos, Wanda logró mostrar su lado más humano, dejando claro que, pese a las dificultades, está decidida a escribir su propia historia.

