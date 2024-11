Wanda Nara contó la verdad sobre la supuesta denuncia contra Mauro Icardi por violencia de género

Wanda Nara y Mauro Icardi tienen confundidos a más de uno con su vínculo. El mismo que comenzó a estar en el ojo de la tormenta hace tres años, cuando el futbolista tuvo un affaire con la China Suárez, y ahí comenzaron las idas y vueltas. Aunque la crisis parecía haber quedado atrás, la mediática comenzó un romance con Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, y hasta trascendió que habría denunciado por violencia de género a su exmarido. Sin embargo, en las últimas horas, Wanda rompió el silencio y contó toda la verdad.

En julio, Wanda Nara anunció su separación de Mauro Icardi, tras una década de matrimonio, dos hijas en común y una familia ensamblada (Foto: Instagram @mauroicardi)

Después de que Icardi subiera un video en donde se lo vio acompañada de la madre de sus dos hijas, desde A la tarde (América TV) fueron en busca de la palabra de la conductora de Bake Off Famosos Argentina (Telefe), quien sorprendió con sus declaraciones. “¿Qué pasó con Mauro en Santa Bárbara (la mansión de la mediática)?”, le preguntó Oliver Quiroz.

Wanda Nara habló y terminó con las especulaciones (Foto: captura TV)

“Nada, lo que vieron”, contestó. Al escucharla, el cronista quiso saber si el padre de Francesca e Isabella la había hostigado, como trascendió. “No, me grabó. Lo único que quiero aclarar porque me parece muy delicado y hay mucha gente que sufre esto y yo quiero decirlo porque siempre fui muy empática con las mujeres, yo no puse ninguna denuncia de violencia de género. Quiero aclararlo para que no confundan las cosas”, sostuvo.

Mauro Icardi y la foto que expuso a Wanda Nara en su casa (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Y continuó: “Si yo tuviera miedo o pensaría algo raro, no estaría él con mis hijas, que está hace varios días ya”.

En ese sentido, desde los estudios del ciclo que conduce Karina Mazzocco quisieron saber por qué lo había echado de una de las propiedades. “Porque hay una orden, estamos separados y tuvimos que dividir las propiedades. Gracias, un beso para todos”, concluyó.