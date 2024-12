Wanda Nara contó por qué busca terminar con la carrera de la China Suárez

La disputa mediática entre Wanda Nara y María Eugenia ‘la China’ Suárez parece no tener fin. Si bien el origen del conflicto se remonta a septiembre de 2021, cuando la ex Casi Ángeles tuvo un encuentro íntimo con Mauro Icardi en un hotel de París, la mediática demostró varias veces que está lejos de perdonarla por meterse en su matrimonio y que está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para arruinarla.

Hace un par de días, en una extensa entrevista de más de una hora con Susana Giménez, Nara destrozó a Suárez y volvió a señalarla como la culpable de su separación de Icardi, pese a que el jugador aseguró que no pasó nada entre ellos. “Antes de esa situación teníamos peleas con Mauro, pero nada. Yo estaba siempre con él y con mis hijos, incluso había dejado mi trabajo porque no le gustaba que yo trabaje. Pero cuando pasó esa situación a mí, como mujer, se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. De impulsiva me fui de París a mi casa en Milán”, expresó.

Wanda Nara en el living de Susana Giménez gentileza Telefe

Si bien, tras las declaraciones de Wanda, la China no respondió públicamente, sí se supo que optó por llevar el tema a la Justicia. Según informó su abogado, Agustín Rodríguez, en El Diario de Mariana (América TV), la actriz presentó una demanda civil por daños y perjuicios y, probablemente, lo haga con una penal por hostigamiento y difamación. “Vamos a iniciar una acción civil por los daños y perjuicios que esta situación le está acarreando a Eugenia Suárez y estamos evaluando también iniciar acciones penales porque esto ya es un evidente hostigamiento por parte de la señora Wanda Nara”, reveló el profesional.

Sin embargo, estas medidas definitivamente no intimidaron ni le pusieron un freno a Wanda, quien horas después de sentarse en el living de Susana decidió publicar una serie de chats en los que la China hablaba mal de Carolina ‘Pampita’ Ardohain a causa del recordado episodio con Benjamín Vicuña en el motorhome. De acuerdo con el abogado, las capturas “son de hace más de tres años” y mostrarlas públicamente es un delito, ya que “hay filtración de chats privados”.

La tercera imagen del chat que mantuvo Wanda Nara con La China Suárez (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

¿Por qué Wanda Nara quiere arruinar a la China Suárez?

Luego de que Wanda Nara recibiera cientos de críticas en redes sociales por publicar aquellos chats, lo que a los usuarios les pareció inexplicable y desmedido, Yanina Latorre se acercó a ella para poder descubrir los motivos que la llevaron a hacerlo. En medio de la gala de Los Personajes del Año de la revista Gente, ambas mantuvieron una breve charla en la que la panelista de LAM (América TV) aprovechó para consultarle el por qué.

A través de sus historias de Instagram, Latorre publicó un clip de la China y Pampita juntas en un evento y explicó la situación. “Wanda no logró arruinar a la China”, comenzó. “Filtró un chat de la China matando a Pampita. Le pregunté ‘¿para qué lo hiciste?’ Y me dijo: ‘quiero que todos sepan que es una basura’. Acto seguido, la China y Pampita juntas”, agregó y dio a entender que lo que quiso hacer la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) no funcionó.

Yanina Latorre reveló qué habló con Wanda Nara @yanilatorre