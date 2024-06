Wanda Nara deslumbró con su cambio de look y sorprendió con un detalle insólito

Escuchar

Wanda Nara revolucionó las redes esta semana con un cambio de look que dejó a más de uno sin aliento. La empresaria renovó su imagen y sorprendió a sus seguidores con un peculiar detalle que incluyó en la serie de imágenes que publicó en las redes. En el marco de la inminente conducción de Bake Off (Telefe) y fiel a su estilo, decidió someterse a un retoque y también hizo parte a una de sus hijas. Tras hacer públicas las capturas, estallaron los mensajes de elogios.

Nara se instaló en la Argentina para realizar la grabación de lo que será el programa de competencia de pastelería. Luego del éxito que representó su paso por MasterChef (Telefe), se convirtió en el reemplazo de Paula Chaves y ahora será la protagonista de la temporada 2024.

Wanda Nara Cambió su look junto con su hija Francesca para cumplir una promesa (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Como es de costumbre para la empresaria, en cada proyecto que inicia decide hacer una profunda renovación en su aspecto, lo que en gran medida también suele despertar suspiros en su cuenta oficial de Instagram. En esta oportunidad, se cortó el pelo y se hizo un flequillo, solo que aquí respetó una apuesta entre su familia. Para asombro de muchos, también hizo parte a su hija Francesca, quien se sumó con lo mismo.

“New look. No sé quién le dio vida a quién… Te amo”, escribió Wanda junto al carrusel de fotos. Como dato curioso, Kenny Palacios -su amigo y estilista personal- no fue el realizador de esta obra en ambas y por ello se lo mencionó con una broma en la sección de comentarios: “Me voy dos días y @leo_vallejo1 hace caga*** jajajaj”.

Wanda y Francesca cumplieron la promesa con Isabella Icardi y ahora las tres tienen flequillo (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

“Las promesas se cumplen y este es el resultado final. Acá estamos, las rolingas. ¿Te gusta? A mí me gusta. Creo que mañana cuando nos levantemos vamos a pegar un grito en el espejo del susto… ¿Cuánto tarda en crecer un flequillo? Los leo”, dijo Wanda entre risas, al tiempo que Francesca admitió que mucho no le agradó el resultado.

Lo cierto es que desde su cuenta de TikTok explicó a qué se debió este cambio. “Hicimos una promesa con mi hija Isabella, que es la más chiquita, que se cortó el flequillo. Sobre que nosotras dos nos íbamos también a cortar el flequillo. Teníamos una foto de cuando Frances tenía flequillo hace dos años, le quedaba hermoso. Yo también, pero bueno, pasaron los años y me puede quedar muy bien o muy mal”.

Minutos después mostró el proceso al que se sometió con su hija y luego rememoró un recuerdo en el que ella se cortó de esa forma el pelo cuando era pequeña, por lo que expuso su igualdad con Francesca.

La comparación de Wanda Nara cuando era chica con su hija Francesca (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

“Mi infancia”, indicó Wanda sobre una foto suya en la que confirmó su parecido con Francesca. “Y esta es Fran de chiquita. Se lo corté yo hace unos años”, agregó.

En pocos minutos los seguidores de la empresaria reaccionaron a esta decisión y en su mayoría destacaron la similitud con su hija. “Dos gotas de agua”; “Gemelas, quedé muda”; “Igualitas”; “Hermosas”; “Estas cosas madre e hija duran como recuerdo para siempre”; “Clon de mamá y muy parecida a su tía Zaira”; “Les queda muy lindo a las dos. En un año vuelve a crecer” y “reinas y bellas”, fueron algunos de los elogios al respecto.

