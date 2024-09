Wanda Nara hizo un duro descaro contra la prensa tras negarse a dar notas

Escuchar

La relación amorosa de Wanda Nara y Mauro Icardi es una constante montaña rusa desde que se desató el Wandagate, en octubre de 2021. Recientemente, el jugador del Galatasaray viajó en un vuelo privado desde Turquía a Buenos Aires para instalarse en el departamento de la empresaria de cosméticos y pasar tiempo con sus hijas.

Este encuentro fue muy comentado por todos los medios de comunicación, ya que Ana Rosenfeld, abogada de la mediática, había confesado en el mes de julio que la separación entre las estrellas era un hecho. “Wanda y Mauro están separados oficialmente. O sea, cada uno tiene la libertad jurídica y emocional de hacer su vida por separado. Eso es un antes y un después”, informó la letrada.

Mauro Icardi estaría instalado en el departamento de Wanda Nara en Buenos Aires. Redes sociales

Sin embargo, Wanda se encuentra negada totalmente a hablar sobre su vínculo amoroso con Mauro, algo que llena de mayor intriga a los programas de comunicación que habrían comenzado a filtrar información falsa. En un duro descargo en redes sociales, la modelo remarcó que no brindará notas al respecto para no seguir alimentando “la violencia” con la que es tratada su persona por los panelistas.

“Lamento no dar notas. Amo saludar a todo el mundo que se me acerca, me hago fotos con todos. Y con respecto a los noteros, valoro el trabajo, por eso siempre di notas, SIEMPRE”, comenzó diciendo Nara después de retirarse, el pasado jueves, de un evento de joyas sin brindar declaraciones ante las cámaras presentes en el lugar.

“La falta de respeto cuando vuelven al piso es algo que ya no quiero alimentar ni tolerar. La falta de respeto es violencia”, remarcó muy enojada por todas las versiones y especulaciones que circularon sobre su persona y su familia. Para cerrar, agregó: “Nuevamente, perdón a los noteros y camarógrafos que hacen su trabajo con respeto y en horas muchas veces sacrificadas”.

El descargo de Wanda Nara en redes sociales (Foto: Instagram @Wanda_Nara)

Así se negaba Wanda Nara a hablar con la prensa

Wanda y Zaira Nara, fueron invitadas a la presentación de una lujosa marca de joyas en Patio Bullrich. Las hermanas llegaron juntas y acapararon la atención de la prensa que se encontraba esperándolas en las inmediaciones.

Al ingresar y como de costumbre, las cámaras se abalanzaron sobre ambas y comenzaron a solicitar permiso para poder llegar al centro de la pista del evento, donde si bien no dieron entrevistas, les permitieron a los fotógrafos sacarles fotos de sus increíbles looks de noche.

La mayor de las dos optó por un look descontracturado, fiel a su estilo, compuesto por un blazer negro, jeans y unas sandalias de tacón ancho de color negro. En cambio, Zaira se hizo paso entre la multitud con un vestido color piel ceñido al cuerpo y zapatos en punta a juego.

Desde el segundo piso del centro comercial, los videos captados por sus amigos y fanáticos dejaron ver a la gran cantidad de periodistas que las siguieron durante toda la noche. Aunque ninguna de las dos brindó declaraciones, se mostraron muy cordiales e intentaron hacerles entender que por el momento preferían mantenerse en silencio.

