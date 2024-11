Explosivo encuentro en la noche porteña: Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez coincidieron en el mismo restaurante

“El mundo es un pañuelo”, dice el dicho. Y, efectivamente, eso volvió a evidenciarse el jueves a la noche cuando sucedió un explosivo e inesperado encuentro en la noche porteña. Según reveló Yanina Latorre, la pareja del momento, Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, fueron a cenar al mismo restaurante que Mauro Icardi. Como si eso fuera poco, allí coincidieron con María Eugenia ‘La China’ Suárez, la otra protagonista del escandaloso ‘WandaGate’.

A través de sus redes sociales, Yanina Latorre compartió información respecto a la salida: “En Gardiner están Wanda con L-Gante. En otra mesa Icardi con una chica y amigos y en otra la China. Ampliaremos”.

Si bien cada uno estaba en una mesa con su respectivo grupo, las imágenes y videos de la “noche de cuatro” no tardaron en dar que hablar entre las personas que siguieron desde el primer momento la escandalosa historia de amores, separaciones y supuestas infidelidades.

En sus historias de Instagram, Latorre compartió la intimidad del inesperado encuentro. Por un lado estaban Wanda Nara y L-Gante junto a un grupo de amigos. Incluso la panelista replicó un video que compartió la comunicadora Pilar Telechea donde se pudo ver a la flamante pareja a los besos. A su vez, algunos fans abordaron a la conductora de Bake Off-Famosos (Telefe) y se sacaron una foto.

En otro sector, casi en diagonal a la pareja, estaba Mauro Icardi con un grupo de personas. En otra mesa, en tanto, estaba la China Suárez, a quien se la pudo ver en uno de los videos mientras comía papas fritas. La panelista contó que la ex Casi Ángeles “pidió canje” mientras que los demás pagaron por lo que consumieron. Por otra parte, dijo que en un momento la actriz “abandonó” el restaurante, pero después se arrepintió y volvió a la mesa.

Por otro lado, Latorre hizo una cronología de los eventos y reveló cómo siguió la noche: “Parece que la China va a Tequila con las amigas y Maurito también”. Sin embargo, remarcó que no fueron los únicos que tras la cena fueron al boliche también ubicado en Costanera: “Wanda y L-Gante ya están en Tequila. Todo muy normal”.

Quien también sumó datos de la velada fue Ángel de Brito. En su cuenta de X, el conductor de LAM mostró una captura de WhatsApp con información que le llegó sobre lo que sucedió en el boliche. “Ingresaron a Tequila Wanda y L-Gante”, se pudo leer en la conversación. A su vez le dijeron que la pareja se puso a conversar con “Pochi”, quien sería la administradora de la cuenta de Instagram Gossipeame.

Sin embargo, aparentemente en un momento de la noche la situación que parecía tranquila, se complicó. “Wanda se quiso pegar con la China Suárez. La China se acercó a saludar a L-Gante y Wanda empezó a grabarla. La China le dijo ‘¿por qué me grabas? Sos una mujer grande, estás de novia’. Y ahí Wanda se enojó”, le dijeron a de Brito.

Las reacciones en las redes tras el explosivo encuentro entre Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez

Como era de esperarse, las redes sociales se hicieron eco del inesperado encuentro, puesto que detrás hay un historial de enemistades, colaboraciones laborales, rupturas y amores que es de público conocimiento. “¿Cómo que Wanda y la China se quisieron ir a las piñas porque la China saludó a L-Gante? Estas no te dan una noche en paz” y “Mirá que no estoy del lado de Wanda, pero la China que ganas de joder con saludar a L-Gante sabiendo que es pareja de Wanda ahora”, opinaron algunas cuentas en la publicación de Ángel de Brito. Cabe mencionar que este año la ex Casi Ángeles y el músico lanzaron juntos el tema “Llora como un arrepentido”.

Algunos usuariosde X se pusieron del lado de la conductora de Bake Off-Famosos al expresarle: “Te amo Wanda, jamás me harán odiarte” . Otros, a su vez, apoyaron a la protagonista de El hilo rojo: “Team China Suárez siempre”. Asimismo, no faltaron quienes aprovecharon la situación para armar memes. Rápidamente, las dos mujeres se volvieron tendencia en la red social.

