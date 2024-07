Wanda Nara lanzó su nuevo tema con una indirecta para la China Suárez

Escuchar

El refrán “Donde hubo fuego, cenizas quedan” encaja a la perfección con el enfrentamiento entre Wanda Nara y María Eugenia ´China´ Suárez, el cual comenzó a mediados de 2021, cuando se señaló a la actriz como la tercera en discordia entre la mediática y Mauro Icardi. Aquel enfrentamiento resurgió esta semana, cuando la próxima conductora de Bake Off (Telefe) no solo anunció su separación del futbolista, sino que también estrenó un nuevo tema con una indirecta a su enemiga; como si fuera poco, además hay partes que coinciden con la última canción de la ex Casi Ángeles y L-Gante, lo que lleva a la siguiente pregunta: ¿hubo plagio?

Wanda Nara y la China Suárez enfrentadas por un presunto plagio (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa @wanda_nara)

Durante esta tarde, la empresaria publicó “Ibiza” en su canal de YouTube, con un video en el que se la ve disfrutando el día y la noche característica de ese destino español, donde la fiesta es la sensación, con imágenes subidas de tono y acompañada de su hermana Zaira.

“Necesito cambiar de aire, soy yo la que más vale. Haré que siempre me recuerdes, porque el que se enamora, pierde”, canta la dueña de Wanda Cosmetics, mientras se la ve en yates y autos de alta gama. Al cierre del tema, lanza: “¿Te gusta copiarme, mi amor? Este es mi juego, ¿querés jugar?”. Esa frase estaría dirigida hacia la tercera en discordia de su último matrimonio, sobre todo porque en varias oportunidades se la acusó a la China de querer imitarla.

Sin embargo, eso no fue todo. Es que tras el estreno de Ibiza, encontraron coincidencias con la letra de “Llora como un arrepentido”, el tema que lanzó el referente de Cumbia 420 con la actriz a principios de este mes. Tanto Nara como Suárez dicen en una de sus estrofas: “El que se enamora pierde”.

En ese sentido, este jueves, desde LAM (América TV) hablaron con Kennys Palacios, mejor amigo y estilista de la mediática, y le consultaron sobre el supuesto plagio. “¿Te pareció mucha casualidad que tanto en Ibiza como en el nuevo tema de la China tengan una estrofa que diga exactamente lo mismo?”, le consultó el periodista Santiago Sposato.

Al escucharlo, él le aseguró que Wanda había sido la primera en hacerlo. “Puede ser una casualidad, no sé. Pero quien lanzó primero el tema fue Wanda”, agregó. Ante eso, el movilero repreguntó: “Pero, ¿coinciden en productor musical? ¿Tienen gente en común trabajando?” Acto seguido, el asesor sostuvo: “Sí, gente en común, sí. No sé si el productor general, pero gente en común sí”.

Tras su declaración, Sposato insinuó que alguien pudo filtrar los detalles de las letras. “Y... todo puede pasar”, sentenció Palacios.

El mensaje con el que Wanda se refirió a su separación

Luego de 24 horas de darse a conocer su separación del padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella, Wanda envió un breve pero contundente mensaje sobre la decisión que tomaron con el futbolista del Galatasaray de Turquía.

A través de su cuenta de sus stories de Instagram, cuenta donde tiene casi 17 millones de seguidores, expresó: “Con lo difíciles que son los finales y la mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro”.

El mensaje de Wanda tras la separación de Mauro Icardo (Foto: captura Instagram/@wanda_nara)

Y completó: “Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”.

