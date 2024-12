Wanda Nara le dedicó su Martín Fierro de la Moda a un hombre muy especial en su vida: “Mi alma gemela”

La noche del viernes fue, sin dudas, inolvidable para Wanda Nara, quien se consagró como una de las figuras más destacadas del Martín Fierro de la Moda 2024. En medio de los conflictos personales que le tocan vivir, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) logró alzarse con el premio a Mejor Estilo en conducción femenina, imponiéndose a grandes competidoras como Juana Viale, Flor de la V y Vero Lozano. Sin embargo, más allá del galardón, lo que realmente se robó la atención fue el conmovedor discurso de agradecimiento que ofreció al subir al escenario. Con palabras cargadas de emoción, la mediática se dirigió a su círculo íntimo y destacó el apoyo incondicional que recibe de quienes están a su lado en cada paso de su carrera.

Al acercarse a recibir su premio, Wanda Nara no escatimó en agradecimientos; destacó especialmente a su estilista de confianza, Kenny Palacios, a quien señaló como un pilar fundamental en la construcción de su imagen. Entre sus palabras, también dedicó menciones especiales a L-Gante y a su hermana Zaira Nara, lo que dejó entrever la importancia de los dos hoy en su vida. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue una frase enigmática que, para muchos, pareció ser una referencia directa a su polémica separación de Mauro Icardi.

Wanda Nara sorprendió con su discurso al recibir su premio (Captura: Telefe)

“Hoy estoy vestida por la industria argentina. A mí me encanta. Defiendo siempre a la gente que trabaja tanto en este país hermoso en el que tengo la suerte de estar trabajando”, comenzó la mediática, quien no escatimó en elogios para Kenny Palacios, su estilista personal: “Le quiero agradecer también a una persona que es mi alma gemela, que es Kenny. Ojalá todos tuvieran una persona como él que es capaz de darlo todo y más para que yo siempre me luzca, que ha secado mis lágrimas, que ha corrido cuando un vestido se me rompía, que es capaz de hacer cualquier cosa para que yo me vea bien. Ojalá que algún día pueda estar también ternado”.

En esa misma línea, aprovechó para agradecerle a su pareja y también a su hermana, ya que expresó: “Le quiero agradecer a Elián que está acá acompañándome, a mi hermana, que es un tesoro enorme en mi vida y bueno, sean muy felices”. “Como dice Mirtha, la vida es muy corta y hay que estar felices y retirarse a tiempo cuando uno deja de estar bien en un lugar”, sentenció, lo que pareció tener que ver con su decisión de separarse del futbolista y comenzar una nueva vida en Argentina.

Susana Giménez contó qué sintió al escuchar a Wanda Nara hablar de la infidelidad de Icardi con la China Suárez

El domingo pasado, Wanda Nara se presentó en el living de Susana Giménez y habló de todo, en especial de su escandalosa separación con Mauro Icardi y del affaire de él con la China Suárez, que marcó el WandaGate en 2021. Ante eso, en una entrevista con Socios del Espectáculo (eltrece), la diva reveló qué piensa de los fuertes dichos de la influencer en su programa.

“¿Viste qué divina?”, comenzó diciendo Giménez, ante los elogios que recibió por la entrevista. Ante eso, volvió en sus palabras y expresó: “Bueno, divina, pobre… Es una nota de sufrimiento, pero bueno... vino a mi canal y todo el mundo habla de eso”.

“Me gustó para el programa, me encantó, porque Wanda abrió su corazón”, expresó la conductora cuando le preguntaron cómo vivió la entrevista. Luego, sobre si las picantes declaraciones de su invitada la tomaron por sorpresa, se sinceró: “Me sorprendió más o menos lo que contó, pero sí profundizó en varias cosas que me llamaron la atención”.

La cronista del ciclo de espectáculos, que buscó profundizar en los momentos más intensos de la entrevista, lanzó un comentario provocador: “Le pegaba a la China constantemente…”. Sin rodeos y fiel a su estilo directo, la diva de los teléfonos respondió justificando el enojo de Wanda hacia la actriz: “Si a vos te mete los cuernos tu marido con una mina, seguro que le pegás”.