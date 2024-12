Wanda Nara filtró sus chats de WhatsApp con La China Suárez y metió en el medio a Pampita

Tras el paso de Wanda Nara por el programa de Susana Giménez (Telefe), donde se desató la polémica por el relato que hizo la acerca de su separación con Mauro Icardi, este lunes la mediática volvió al ataque desde su cuenta de Instagram y publicó una serie de historias en las que ventiló un fragmento de una antigua conversación que mantuvo por WhatsApp con María Eugenia “La China” Suárez. El objetivo de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) era comprobar que ambas tenían diálogo.

El posteo de Wanda Nara es producto de la charla que brindó el domingo en el sillón de Susana, donde explicó que su crisis con Icardi empezó con el encuentro íntimo que tuvo el delantero del Galatasaray con la actriz en un hotel de París hace dos años. Según contó, mucho antes de ese acto de infidelidad, ella y La China mantenían un intercambio cordial de palabras y las pruebas las mostró con aquellos viejos chats que hoy ven la luz.

Toda la conversación de Wanda Nara con La China Suárez

En la primera captura que enseñó Wanda, que data del 15 de julio del 2018, La China fue quien le mandó una foto suya junto a Marley en la que decía: “Se van para Italia en una semana. Buen día. Van a visitarte”. A ello, Nara respondió: “Sí. ¿Ustedes qué hicieron, Madrid?”.

Luego de ello, La China le envió un audio de voz y se preguntó: “¿En serio? Todo vuelve y esto no es nada. Olvidate. Encima mañana viene”.

La primera imagen del chat que mantuvo Wanda Nara con La China Suárez (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Días después, Wanda Nara le compartió una foto de una de sus hijas con emoticones de corazones y Suárez contestó: “Me hace mal, es la perfección. Estuve con las chicas de piopa. Me morí de amor, las fotos. Isabella y Fran, no podés tener 5 hijos más lindos”.

La segunda imagen del chat que mantuvo Wanda Nara con La China Suárez (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

El 18 de julio la conversación continuó: “Feliz cumple Rufi hermosa”, escribió Nara en dirección a Rufina Cabré, la hija que mantienen en común La China y Nicolás Cabré.

Más adelante, y sin indicar la fecha, la actriz le envió a la conductora de Bake Off Famosos un extenso mensaje: “Sí, es Luciana. Él estaba en el motorhome. Ella vio que era mentira y le dijo a Benja [Benjamín Vicuña] que sabe que ella mintió, que es su amiga, pero que está loca. No puedo hacer nada, que venga y se deprima solita en un hotel. Benja sufre, es un padrazo. En Buenos Aires están mucho con nosotros. Bueno y qué bueno que estés con un hombre que ame a tus hijos. No hay muchos así. Y Benja es igual”.

La tercera imagen del chat que mantuvo Wanda Nara con La China Suárez (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Ante ello, Wanda le contestó con un audio de 41 segundos y la ex Casi Ángeles le respondió: “El más grande quiere vivir con nosotros. Ya lo planteó. Te entiendo. Qué p...ja la gente así, Dios mío. Tu mejor consuelo es tu familia y que sos feliz”. Y luego le envió un audio. Por su parte, la conductora le preguntó: “¿Se van a casar?”, y La China le mandó un segundo audio de voz.

“Jamás. Jamás la voy a perdonar hasta que no diga públicamente que mintió”, agregó Suárez y del otro lado, Wanda escribió: “Eso nunca lo va a hacer”.

“A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después, cuando él se dio cuenta de lo mala que era, nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve. A mí me da igual que la gente me quiera. No hago nada para aparentar”, redactó La China.