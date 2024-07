Wanda Nara publicó un video con una picante frase que estaría dedicada a Mauro Icardi

Escuchar

La vida sentimental de Wanda Nara volvió a estar en el centro de atención. Días atrás empezaron a surgir rumores de que estaría separada de Mauro Icardi y finalmente ella rompió el silencio y confirmó que esto es cierto. Sin embargo, más de uno dudó de la veracidad de sus dichos, puesto que estaba próxima a lanzar una nueva canción y todo podría tratarse de una movida de prensa.

No obstante, Nara no dio indicios de que la ruptura fuera falsa y hasta hizo varias publicaciones para reafirmar su soltería. Incluso, tras el estreno de “Ibiza”, su nuevo tema, subió un video a TikTok con una frase que más de uno consideró un ‘palito’ para su exmarido.

Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi, su marido y padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabella Instagram

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero, lo acepto porque es parte de lo malo, de quien soy”, expresó Wanda Nara hace unos días en un comunicado que compartió vía Instagram. “Decidí separarme de Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco es un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. Mi prioridad siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, sentenció.

Entre medio de todo el revuelo, y mientras se especulaban sobre los motivos de la separación, lanzó su tema “Ibiza”. La nueva canción incluyó un videoclip con imágenes donde se la ve disfrutar del mencionado lugar tanto de día como de noche. Incluso también contó con la participación de su hermana, Zaira Nara.

Tras el lanzamiento, la futura conductora de Bake Off (Telefe) publicó un video en TikTok que dio de qué hablar. Eligió la parte de su canción que dice “Haré que siempre me recuerdes / porque el que se enamora, pierde / ¿Te gusta copiarme, mi amor?”, y en un momento formó un corazón con las manos y lo rompió.

La curiosa frase que compartió Wanda Nara que muchos tomaron como un palito para Icardi (Foto: Captura de video / TikTok @wandaentiktok)

Pero, lo más llamativo fue la frase que dejó: “Soy tan buena jugando sola que saqué de mi equipo un par de jugadores”. Si bien no dio nombres, no faltaron quienes consideraron que estas palabras podrían estar dirigidas a Icardi. Cabe mencionar que, mientras ella está en Buenos Aires, él se encuentra en Estambul, donde cumple sus compromisos con el Galatasaray.

Wanda Nara lanzó su nuevo tema con una indirecta para la China Suárez

La nueva canción de Wanda Nara dio mucho de que hablar incluso antes de su estreno. Esto se debió, entre otras cosas, a que una parte podría estar dirigida a María Eugenia ‘La China’ Suárez, quien tuvo un affaire con Mauro Icardi. Aparentemente, la frase “¿Te gusta copiarme, mi amor? Este es mi juego, ¿querés jugar?”, estaría dirigida a la actriz, que en varias oportunidades fue acusada de imitarla.

Incluso, los fanáticos encontraron una llamativa coincidencia entre “Ibiza” y “Llora como un arrepentido”, la reciente canción que lanzó La China con Elián Ángel Valenzuela, L-Gante. En ambas canciones está la frase: “El que se enamora pierde”, algo que, dado el contexto, no pasó inadvertido. Justamente, Kennys Palacios, el mejor amigo de Nara, fue consultado al respecto. “Puede ser una casualidad, no sé. Pero quien lanzó primero el tema fue Wanda”, dijo en diálogo con LAM (América).

