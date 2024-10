Wanda Nara y Mauro Icardi, otra vez juntos: la foto que lo demuestra

Escuchar

En el último tiempo, la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi generó más dudas que certezas, ya que en varias ocasiones confirmaron su separación. Sin embargo, ahora se presume que podrían estar retomando el vínculo, puesto que continúan apareciendo juntos en redes sociales. Tras haber comunicado su ruptura hace unos meses, los rumores de reconciliación se intensificaron al volver a compartir postales juntos, lo que captó la atención de sus seguidores y generó especulaciones sobre lo que realmente ocurre entre ellos.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador del Galatasaray compartió una foto junto a la conductora de Bake Off Famosos. Esta publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, ya que muchos comenzaron a especular sobre una posible reconciliación entre ambos. “Espejito, espejito… Todavía no entendieron, y siguen sin entender… que representan todo lo que no queremos ser. @wanda_nara buen día”, escribió el deportista, acompañando sus palabras con la postal en la que se los puede ver a ambos muy abrazados posando frente al espejo.

Mauro Icardi compartió una nueva foto con Wanda Nara (Captura: Instagram @mauroicardi)

Como si eso fuera poco, hace unas horas, Mauro Icardi subió otras fotos con la mediática, pero esta vez en selfie, donde aparecen acompañados por Cookie, su nuevo perro salchicha arlequín, a quien adoptaron recientemente. Esta es la primera vez que se muestran juntos con la mascota, ya que lo habían mostrado en sus redes sociales, pero por separado. “Me encanta cuando la gente demuestra lo poco que sabe al hablar demasiado”, escribió con esa imagen, lo que se entendió como otra indirecta por todo lo que se dice sobre su relación.

(Captura: Instagram @mauroicardi)

Como era de esperarse, esto generó aún más reacciones, algunas a favor y otras en contra. “Nosotros no queremos ser lo que ustedes son”; “Ya aburren”; “Ellos de verdad no están nada bien”; “El psicólogo salió del grupo”; “Salí de ahí maravilla”; “Icardi no tuvo adolescencia, esas cosas se dicen a los 15 añitos”: y “Esta novela ya es una mentira, unas ganas de hacer reality todo el tiempo, no paran jajaja”, fueron algunos de los comentarios más destacados por parte de los usuarios.

Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron una romántica cena en Buenos Aires

Cabe destacar que los rumores de reconciliación se intensificaron al ser vistos juntos en una romántica cena en Buenos Aires durante la noche del jueves, poco después de la llegada del futbolista al país. Fue Mauro Icardi quien compartió una imagen en su cuenta de Instagram que avivó todo. La publicación mostraba una copa y estaba acompañada del enigmático texto: “Un buen vino y buena compañía”. Pese a que no mencionó a nadie en particular, los fanáticos de la pareja rápidamente relacionaron el mensaje con su esposa y madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Los detalles de la cita no tardaron en salir a la luz, ya que Ángel de Brito, a través de su cuenta personal de Instagram, publicó una foto que despejó cualquier duda. En la misma, se puede ver a Wanda Nara y Mauro Icardi cenando juntos en un lujoso restaurante porteño, sin la compañía de sus hijos. “Cena romántica”, tituló el periodista, sugiriendo que la pareja podría estar dándose una nueva oportunidad tras varias idas y vueltas.

Ángel De Brito dio a conocer imágenes exclusivas de la cena romántica de Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: Instagram @angeldebritooki)

De todas formas, lo que llama la atención es que, a pesar de que el futbolista continúa compartiendo contenido en sus redes junto a Wanda, ella prefiere mantenerse en silencio y no hacer comentarios al respecto, dejando a sus fanáticos y al mundo del espectáculo con incertidumbre sobre el estado actual de su relación.

LA NACION