What If...? A qué hora se estrena la nueva serie animada de Marvel en Disney+

El estreno de What If…? genera una gran expectativa entre los fans del multiverso Marvel. La nueva serie de Disney+ se lanzará este miércoles 11 de agosto en exclusiva para los suscriptores de la plataforma. Si querés ser el primero en verla, te contamos a qué hora se lanza en la Argentina.

La ficción de animación, reimagina los sucesos del Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Sus creadores se preguntan “¿qué pasaría sí…?” reinventan las 23 películas más famosas de la franquicia estrenadas hasta la fecha, y la respuesta podrá encontrarse en los 18 increíbles episodios que conforman sus dos temporadas. El primer tráiler se lanzó el 8 de julio pasado.

El spin-off ofrecerá la última oportunidad que los fans tendrán para escuchar a Chadwick Boseman como Black Panther. El actor murió en agosto de 2020, a los 43 años, tras una larga lucha contra el cáncer de colon. En una entrevista, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige aseguró Chadwick Boseman asistió “unas cuatro veces y grabó numerosos episodios” de What If…? antes de su fallecimiento. “En retrospectiva, es muy conmovedor”, afirmó.

El estudio también confirmó las voces de celebridades como Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Hulk), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Josh Brolin (Thanos), Michael Douglas (Hank Pym), Natalie Portman (Jane Foster), Hayley Atwell (Peggy Carter), Chadwick Boseman (T’Challa), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Jeremy Renner (Hawkeye), Paul Rudd (Ant-Man), entre otros.

Al igual que sucedió con The Falcon and The Winter Soldier, Loki y WandaVision, los estrenos anteriores del MCU en la plataforma, Disney+ irá subiendo de a un capítulo por semana, hasta completar los 9 que conforman la primera temporada. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil el primer episodio podrá verse a partir de las 5 de la mañana.

De esta manera, la primera entrega de What If? terminará el 13 de octubre. Aunque no será su final, se espera el lanzamiento de una segunda entrega, que también tendría entre 9 y 10 episodios, ya que a último momento hubo modificaciones vinculadas a las dificultades que trajo la pandemia de coronavirus.

What If? la nueva serie del Universo Marvel que podrá verse por Disney + a partir del 11 de agosto Marvel

Brad Winderbaum, productor ejecutivo de la serie, contó en diálogo con ComicBook.com que tuvieron que pasar un episodio a la segunda temporada. “Fue, honestamente, como todo lo demás, por el impacto de COVID. Había un capítulo con el que no podíamos llegar a la fecha establecida, pero afortunadamente podremos verlo en la segunda temporada de la serie”.

También indicó que tenían como objetivo que los episodios duren alrededor de media hora, y confió: “Algunos de ellos son un poco más largos, algunos de ellos un poco más cortos”.

LA NACION