Will Smith reveló cuál es la película favorita de toda su carrera y sorprendió

Will Smith es uno de los actores más influyentes de Hollywood, y así lo demostró en varias oportunidades al ser reconocido con un Premio Oscar y dos nominaciones previas, nominado a cuatro Premios Globo de Oro y convirtiéndose en ganador de cuatro Premios Grammy. Entre tantas producciones en la que participó, hay una que es la que más le gustó y sorprendió a todos al contarlo.

Will Smith no deja de sorprender con sus protagónicos (AP Photo/Matias Delacroix) Matias Delacroix - AP

Con intención de promocionar su nueva película dentro de la saga Bad Boys, el actor fue a Hot Ones, el ciclo en el que los invitados tienen que responder preguntas mientras comen alitas picantes de pollo. Ahí le consultaron cuál creía que era la mejor película que había protagonizado. “Creo que la mejor película que hice fue En busca de la felicidad, y justo detrás está la primera de Men in Black. La dirección, la fotografía, la música…”, aseguró.

Entre las que más le produjeron felicidad, señaló: “Creo que de las películas más divertidas que hice están Bad Boys y Aladdín, simplemente las más divertidas. Si tuviera que poner cuatro de ellas en una cápsula del tiempo serían En busca de la felicidad, la primera, Men in Black, Soy leyenda y, probablemente, King Richard”.

Will Smith trabajó junto a su hijo en la película En busca de la felicidad El Tiempo

En busca de la felicidad es uno de los films más emotivos y no hay quien no lo haya visto más de una vez. La película de 2006, no solo tiene una carga especial para Will por su trama, sino también porque actuó junto a Jaden Smith, su hijo que en aquel entonces tenía solo 8 años. La producción de Gabriel Muccino cuenta la historia real de Chris Gardner, quien fue expulsado de su departamento y junto a su hijo se encuentran sin un lugar a donde ir; pero no se da por vencido y hace lo que sea para darle un mejor futuro a su pequeño.

Hombres de negro, entre las películas que Smith más disfrutó hacer Columbia

Como segunda opción, el productor señaló la primera parte de Los hombres de negro (1997). La clásica película gira en torno a un dúo que tiene como misión secreta monitorear a los extraterrestres de la Tierra.

Will Smith en Soy leyenda

Si seguimos el orden de las cintas que mencionó el reconocido artista, Soy leyenda ocupa un lugar importante en su corazón, en la que se pone en la piel de Robert Neville, un brillante científico, único sobreviviente de una plaga creada por el hombre que transforma a los humanos en mutantes sedientos de sangre, que debe encontrar la cura y esa se convierte en su única misión.

Will Smith interpretó a Richard Williams en la película Rey Richard

Por último, Rey Richard: Una familia ganadora (2021), producción basada en una historia real, la cual sigue el viaje de Richard Williams, un padre imperturbable que contribuyó a la educación de dos de las atletas que terminarían cambiando el tenis para siempre. Su plan lleva a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California al escenario mundial como iconos legendarios del tenis.

Will Smith en Bad Boys Instagram @WillSmith

Como suele ocurrir con cada una de las películas en las que participa, Bad Boys, la última entrega que realizó, al igual que las otras tres que completan la saga, fue aclamada por la crítica, sobre todo por su atrapante trama, en la que los agentes Mike Lowrey y Marcus Burnett intentan limpiar la reputación de su jefe, a quien acusaron de trabajar para un cartel de narcotraficantes.

