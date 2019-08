Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2019 • 11:02

Yanina Latorre hizo una sorpresiva confesión. La panelista de Los ángeles de la mañana salió a defender a Daniela Cardone, que reveló, hace un tiempo, que mandó a embalsamar a tres de sus gatos.

Y Latorre la apoyó porque ella guarda las cenzas de su perro en la mesa de luz.

"Tengo las cenizas del perro en la mesita de luz y, cuando me voy al country, me lo llevo para que no esté solo", explicó la panelista.

No es raro entre las famosas: Daniela Cardone, además de embalsamar a sus gatos, se tatuó a uno.