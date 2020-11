Yanina Latorre contó por qué demora su vuelta a la TV tras el alta por Covid-19

La panelista debía regresar este miércoles al programa "Los Ángeles de la Mañana" (eltrece), pero desde las redes explicó por qué prefería dilatarlo Crédito: Instagram @yanilatorre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2020 • 18:10

Tanto su hija Lola como su marido Diego tuvieron coronavirus. A los pocos días, Yanina Latorre también se contagió. Ya recuperada, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) explicó por qué decidió retrasar su regreso a la TV, que inicialmente estaba previsto para este miércoles.

Después de haber justificado a su hija Lola, que fue notificada por la policía en una fiesta clandestina en Mercedes, Yanina Latorre recurrió a las redes sociales para explicar el motivo por el que dilataba su regreso a Los Ángeles de la Mañana, el programa que encabeza Ángel de Brito en la pantalla de eltrece.

A través de varias stories en su cuenta de Instagram, Yanina Latorre relató que era la primera vez que se iba de su casa tras haber recibido el alta por Covid-19. A bordo de su vehículo, la panelista se mostró contenta y de muy buen humor luego de un mes de aislamiento.

En un primer momento, Yanina Latorre había anunciado que volvería a la pantalla de eltrece este miércoles. Sin embargo, cambió de opinión a raíz de una charla con la producción de Los Ángeles de la Mañana y con el mismísimo de Brito.

"Estoy en al auto después de cuatro semanas, me siento rara. Me voy a emprolijar el pelo, las manos y los pies. A partir de hoy tengo el alta. Igual estamos hablando con Lucas, nuestro productor, y Ángel. Creo que en vez de empezar mañana [por este miércoles] vuelvo el lunes a trabajar, porque es una enfermedad estigmatizante", explicó Yanina Latorre compartió en Instagram.

Sobre el final del video, Yanina Latorre dio más precisiones sobre los motivos que la llevaron a retrasar su regreso unos días más: "No quiero que todos me estén discriminando por familia covidera (sic), me quedo unos días más adentro y que todos estén seguros de que no los voy a contagiar. No quiero cargar con las desventuras de nadie", concluyó la panelista.