Yanina Latorre aseguró que Pampita y Roberto García Moritán están separados

Desde hace unos días, los rumores de crisis entre Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán fueron cobrando fuerza en los medios, sobre todo desde que se conoció la noticia de que el empresario había pasado cuatro noches en un hotel. A raíz de esto, este miércoles en LAM (América TV) ya hablaron de separación y dejaron a más de uno sin palabras.

Pampita y Roberto García, en tiempos felices (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Fue Yanina Latorre quien se comunicó con una persona allegada a la modelo, quien le confirmó la ruptura. “Está separada. Ella se está por ir de viaje ahora en octubre y en noviembre, va a Tailandia y a México. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona, pero él está muy en su rol político y no genera un peso”, expresó la panelista, mientras leía el mensaje que recibió en su teléfono.

Además, sostuvo que la modelo le reconoció a sus íntimos que “se habría casado muy rápido”. “Se casó y se enamoró porque le parecía un dulce y, textual, ‘después se fue dando cuenta que es un nabo’”, agregó la panelista.

Minutos antes de que la mediática asegurara el supuesto final de la pareja, Ángel de Brito también brindó información al respecto. “A mí lo que me dicen es lo siguiente...”, empezó diciendo el conductor del ciclo mientras seguía los mensajes que le llegaban al WhatsApp. “Que están separados, que están en su casa conviviendo y que Barby Franco, que todo el mundo la conoce y que es muy amiga de Pampita, muchas veces está cuidando a Anita”, agregó, haciendo hincapié en cómo se repartían para cuidar a la pequeña de tres años que tienen en común.

Ana García Moritán cumplió tres años el pasado 22 de julio

“Algunos señalan que, esto no me consta para nada, pero uno de los rumores es que habría una tercera en discordia que viene por el lado de la legislatura”, agregó el conductor.

Al escucharlo, Latorre sostuvo que “esto viene desde hace un tiempo largo, más de un año”. “Pasaron cosas el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum”, mencionó la angelita y, ante la sorpresa de sus compañeros, aclaró: “Sí, el año pasado, en pleno Bailando (América TV), le encontró mensajes con una periodista, pero no sé si consumaron”.

Mientras intentaban adivinar de quién se trataba, de Brito quiso saber si era la mujer de la que sospechaba. “¿Una periodista que tuvo algún que otro escándalo últimamente?”, indagó. “Sí, no voy a decir más que eso. Periodista política”, le respondió y cerró: “Pampita se dio cuenta y le dijo ‘hasta acá’. Como que no vuelva a pasar, amigo. Yo no digo que haya consumado, pero sí desprolijidades en el teléfono. A ella no le gustó lo que leyó y le dijo: ‘una más y te vas’”.

Así fue la propuesta de casamiento de Roberto García Moritán a Pampita

Cabe recordar que la bailarina y el político se conocieron a través de Oriana Montanelli, amiga en común de ambos. Empezaron a hablar por chat y al momento del encuentro, el flechazo fue inmediato. Tan así fue que se pusieron de novios y, a solo dos meses de contarle al mundo su relación, anunciaron que se iban a casar. El 22 de noviembre de 2019 dieron el sí y el 22 de julio de 2021 se convirtieron en padres de Anita.

