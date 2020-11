Yanina Latorre defendió las versiones de su hija sobre una fiesta clandestina en Mercedes y mostró los colmillos (Instagram)

10 de noviembre de 2020 • 16:55

En el debut de Karina "La Princesita" como panelista de Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre le robó el protagonismo y explotó contra sus compañeros del programa, a quienes llamó "buchones y vigilantes" por la cobertura que hicieron sobre las versiones de que su hija Lola estuvo en una fiesta clandestina en Mercedes.

"La desperté, me contó la situación y casi la mato. La reté, es mi hija. Le dije de todo, pero es lo que tengo que hacer. De los errores se aprende. Yo también tuve 19 años y me mandé cag...das", contó la mediática sobre el día en que se enteró que su hija había estado en Mercedes.

"Ella fue a buscar a una amiga porque creyó que la iba a rescatar. Pero, ¿en qué cabeza cabe que una nena te llama, está la policía en una fiesta clandestina en Mercedes y vos vas y la vas a rescatar de eso?", continuó con su versión (y la de su hija) de los hechos.

"Ya está, ya explicó. ¿Qué quieren que haga, que la mande de rodillas caminando a Luján? No mató a nadie, no violó a nadie, no asaltó un banco", agregó.

"¿Sabés lo que queda como poco creíble en el relato de tu hija? Yo hablé con el policía que la notificó, el subcomisario Agüero. ¿Por qué mentiría un hombre que ni siquiera sabía que era Lola Latorre en el momento en que la notifica?", la confrontó su compañera Karina Lavícoli.

"Ella estaba adentro, con las amigas. Yo te digo lo que me dice el policía. Un policía que ni siquiera la conoce, que cuida los campos. ¿Por qué mentiría? ¿Cuál es el beneficio del tipo? Tendría más problemas el tipo que tu hija. No suena creíble lo de la amiga. Yo si fuera ella mostraría los mensajes de la amiga", siguió Lavícoli.

"No mató a nadie, no es pedófila, no va a mostrar ningún mensaje ni nada por orden mía. No tiene por qué mostrar nada. El que quiere creerlo que lo crea. Acá son todos buchones y vigilantes", se enervó Latorre. "Yo acá te he visto a vos decir 'y bueno, ya nadie está cumpliendo tanto la cuarentena'", le contestó a su colega.

"No me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que me dijiste que si tu hija mataba a alguien vos la tapabas. Eso sí me acuerdo", arremetió Lavícoli.

"Sí obvio, toda la vida. Porque soy una madre así, tapadora de hijos. Pero igual, dejemos de exagerar. No hizo nada tan tremendo. Todos tuvimos 18 años. Todos nos rateamos, todos se fumaron un porro, o le dijeron a la madre 'me voy a ver con una amiga' y se fueron a ver con un tipo. Basta. Estaban esperando a Lola para pegarme a mi. Ya está, lo lograron", cerró Yanina Latorre enfurecida.