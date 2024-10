Yanina Latorre le redobló la apuesta a Evangelina Anderson tras desmentir su separación de Martín Demichelis

Escuchar

El miércoles por la noche en el programa LAM (América TV), Ángel de Brito y Yanina Latorre afirmaron que, después de más de 15 años de relación y tres hijos juntos, Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separado. Además, señalaron que el exdirector técnico de River Plate habría sido infiel a su esposa con una azafata. A pesar de que la modelo salió rápidamente a desmentir la información, la panelista continuó profundizando sobre el tema.

Justo cuando todo indicaba que la relación había llegado a su fin, en la madrugada de este jueves, Evangelina Anderson sorprendió al responder a los rumores. A través de sus historias de Instagram, la modelo hizo una clara declaración y compartió una foto particular para desmentir todo. “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero, teniendo un hijo en la Argentina, hay un límite”, expresó, acompañando sus palabras con una foto de las manos de ella y Demichelis entrelazadas.

La foto con la que Evangelina Anderson desmintió la separación (Instagram: @evangelinaanderson)

Luego de esto, y lejos de retroceder con sus dichos, Yanina insistió con su postura y dejó en claro que posee información precisa que confirmaría la separación. “Tengo más…. Mucho más”, lanzó la panelista mediante su cuenta de X, dejando en claro que sigue creyendo que la pareja le puso fin a su relación, aunque por el momento no dio más detalles al respecto.

Yanina Latorre demostró que la foto elegida por la modelo no era actual, lo que despertó mucha incertidumbre (Captura: X)

Tiempo atrás, Evangelina se borró el tatuaje que aparece en la postal (Captura: X)

Como si eso fuera poco, Yanina cuestionó la imagen con la que Anderson utilizó para desmentir sus declaraciones. “¡La foto es vieja! ¿Por qué no sube una actual? El tatuaje se lo borró”, señaló, haciendo referencia al diseño que Evangelina lucía en su brazo, que actualmente ya no tiene.

Es importante mencionar que, hace un tiempo, la propia Evangelina explicó mediante sus redes sociales que decidió eliminar dos tatuajes de su cuerpo mediante un tratamiento, y uno de ellos era el diseño de tres pájaros unidos por un corazón que se ve en su brazo. Esto demuestra que la imagen que eligió para desmentir la ruptura no es reciente, generando más dudas que certezas sobre lo que realmente está ocurriendo con su relación de pareja.

Los detalles de Yanina Latorre sobre la presunta separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson

Todo se dio a conocer en LAM (América TV), en donde la panelista aseguró que la pareja le puso fin a su relación tras más de 15 años juntos. “Se separaron en México. Cuando a ella le preguntan los íntimos, les dice que está separada. Ya había existido el rumor de una tercera persona, lo había dado Tartu [Augusto Tartúfoli], y creían que era una opereta contra River. Pero, Tartu tenía razón, no era una opereta contra River”, comenzó diciendo, para luego decir que en Monterrey Anderson habría recibido un mensaje que decía que Demichelis “está saliendo o estaba saliendo con una azafata de una aerolínea que conoció en un viaje de River. Dicen que ella se lo preguntó, él se lo confesó y lo echó”.

Yanina Latorre aseguró que Evangelina Anderson y Martín Demichelis están separados (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

“Tengo cuatro fuentes que me aceptan la azafata”, reveló Latorre, además de que especificó cómo están las cosas entre ellos hoy por hoy: “En el club Monterrey él no quiere blanquear la separación, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa”. En esa misma línea, en el programa dijeron que esta presunta infidelidad no habría sido el único tema de conflicto en la pareja y aseguraron que iban a dar más detalles sobre lo ocurrido en la emisión de este jueves.

LA NACION