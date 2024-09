Yanina Latorre sacó a la luz las tres supuestas infidelidades de Roberto García Moritán a Pampita

Escuchar

Pese a que este jueves Roberto García Moritán aseguró a través de las redes sociales y en televisión que no está separado de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y que tampoco existieron infidelidades en la pareja, esto no fue suficiente para que los rumores de crisis cesaran. Por eso, este viernes, Yanina Latorre reveló tres supuestas infidelidades del empresario hacia la modelo y desató un nuevo escándalo.

Roberto García Moritán en el ojo de la tormenta por supuestas infidelidades Gerardo Viercovich

Desde su asiento en LAM (América TV), la panelista agarró su celular y comenzó a leer la información que le había llegado sobre el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. “En 2022 tuvo una amante. No voy a decir los nombres de estas personas porque me gustaría saber, yo no hablé con ninguna de ellas, lo tengo chequeado por otro lado, y no quiero meter a nadie...”, comenzó diciendo, y miró a Ángel de Brito. “Decime vos”, lanzó.

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, en noviembre del año pasado cuando aún parecía una pareja irrompible Splash News/The Grosby Group

En ese sentido, el conductor del ciclo le dijo: “Rubro e inicial, aunque sea para identificar a la gente”. “Peluquera, la del 2022″, aseguro. Al escucharla, Pepe Ochoa quiso saber si Pampita sabía de la existencia de estas mujeres en su relación. “No lo sé”, contestó la panelista, y agregó: “Lo tiene chequeado hasta el Gobierno de la Ciudad, que fueron los problemas que él empezó a tener. Estuvo con una peluquera en los primeros seis meses del 2022″.

Y siguió: “En el año 2023, una periodista conocida. Y en el 2024, alguien que trabaja en su Ministerio, es directora general de Desarrollo en su Ministerio. De ella tengo fotos y todo”. Asimismo, opinó que el descargo que Moritán realizó este jueves fue con intención de “atajarse”, ya que “sabía lo que se le venía”. “Hoy le entró una denuncia nueva por lavado de dinero. Me acaba de llegar, entró hoy. Porque él en su campaña alquiló la excasa de Maradona, y la usó para su campaña. Una casa de un valor de alrededor de un millón de dólares, y con la persona que negoció el valor del alquiler para la campaña de esa casa fue de un peso. Por eso se supone que hay algo raro, que lo podría haber pagado en negro”, remarcó.

Benjamín Vicuña habló de la supuesta crisis de Pampita y García Moritán

Tras el escándalo que tiene envueltos a Moritán y Pampita, entró en escena Benjamín Vicuña, expareja de la empresaria y con quien comparte cuatro hijos. En diálogo con A la tarde (América TV), el galán chileno dio su postura en esta situación.

Cuando el cronista le consultó si estaba sorprendido por lo que estaba pasando con la madre de sus hijos y su marido, lanzó: “Sí, me sorprende...”. Pero, rápidamente, se arrepintió y continuó: “No, mirá. No me sorprende. Yo trato de tener la mejor onda, ayer me fueron a buscar a la salida del teatro, y no sé mucho desde dónde opinar. Desearles lo mejor. Si es real lo que dicen ustedes, que puedan encontrarle la vuelta. Desde ya somos una familia con Roberto y Carolina. Hasta ahí puedo opinar, no me gusta opinar sobre las cosas de la gente”.

Asimismo, el actor habló sobre su situación sentimental actual. “Yo, por lo demás, estoy feliz y estoy en pareja. El lugar que me dan en algo que no me corresponde, es algo que me afecta. Entonces, le deseo lo mejor y ojalá sea un tema de ustedes (los periodistas)”, cerró.

LA NACION