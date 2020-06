Yanina Latorre confesó sus íntimos síntomas sobre la menopausia y causó revuelo en el piso Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de junio de 2020 • 19:57

En más de una oportunidad el matutino programa de Ángel de Brito Los ángeles de la mañana cede un espacio de su tiempo para debates y charlas íntimas entre las integrantes del staff. Entre la más polémicas, Yanina Latorre fue quien, fiel a su tajante estilo, se refirió el martes a cómo transita la menopausia y no tuvo filtros para describir sus síntomas: "es una bola de fuego".

El divertido ida y vuelta entre la esposa de Diego Latorre y Karina Lavícoli no tuvo tapujos: "este no es un tema que se toque mucho en televisión", fue lo primero que resaltó el periodistam y acto seguido permitió que la blonda detalle en primera persona su experiencia:

"Es como una bola que empieza acá abajo y vez que te está calentando todo por dentro y hacés 'pufff'. Te das cuenta que te llegó la menopausia", contó Yanina. "¿Te hervís? por favor no seas tan gráfica" preguntó con picardía Ángel.

"No, no te hervís, te quema por dentro. Es un momentito que puede durar veinte segundos que son eternos. Pasa en cualquier momento del día", reveló la rubia, entre risas, y agregó: "Me pasa mucho acá en el estudio. Son veinte, veinticinco segundos, que después empieza a bajar. La bola sube, sube, sube y sale por las orejas. Se te ponen las orejas rojas, la cara roja, te transpira el bigotito, abajo te transpira. ".

Si bien Karina apoyó cada expresión de Latorre, al momento de brindar su opinión expresó: "La verdad que no se habla mucho de estas cosas, da como vergüenza, esta asociado a la vejez, y en realidad no tiene nada que ver con la vejez".