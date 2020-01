¿Yoko Ono manipuló a John Lennon?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de enero de 2020

Imagine This: growing up with my brother, John Lennon es el libro de memorias que esta semana Julia Baird, la hermana del ex Beatle, presentó en Madrid en la versión en español. Allí habla de la niñez compartida y describe cómo el artista se fue alejando de ella y de su otra hermana, Jackie, tras conocer a Yoko Ono.

"Yoko estaba controlando su vida y él se lo permitía", dice Baird en un pasaje del libro. La mujer explicó que la idea surgió luego de que vio un documental emitido por la BBC sobre John Lennon. Allí se contaban "detalles que nunca habían sucedido", por lo que llamó al productor. "Le dije que todo era pura fantasía, pero no me creyó y me colgó", explicó.