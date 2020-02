Zeta y Alberti hablan por primera vez Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

Sebastián Ramos SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de febrero de 2020 • 18:18

Además de contar cómo surgió la gira Gracias Totales - Soda Stereo, en su primera charla con la prensa local, Zeta Bosio y Charly Alberti hablaron de Chris Martin, de cómo armaron la lista de temas sin Gustavo Cerati, de la emoción de los primeros ensayos y de por qué decidieron no utilizar un holograma de su compañero para subir al escenario.

¿Qué pensaron cuando una banda tan grande como Coldplay decidió hacer un tema de Soda y, encima, grabarlo y publicarlo en un disco en vivo?

Alberti: -Sí, tuvo varias lecturas, porque también fue una banda inglesa haciendo eso y fue muy emocionante para muchos. Pero lo de Chris y "De música ligera", obviamente no deja de emocionarte, como tampoco deja de emocionarte el video que ves del video de los chicos en Cuenca, con 170 pibes tocando "De música ligera". Nosotros creo que nunca tomamos dimensión de lo que fue Soda y seguimos sin tomarla. Somos intrépidos, nos jugamos a hacer cosas diferentes, creemos que este es el show que tendríamos que hacer: un show diferente. La música y los shows ya son completamente diferentes.

¿Fue difícil armar la lista de temas por primera vez sin Gustavo?

Zeta: -Lo lindo que pasa en este proyecto es que estamos todos los días trabajando con la banda y hablamos de Gustavo en presente. Es como si estuviera, no sé cómo explicarlo. Trabajamos juntos tanto tiempo, que sabemos cómo tenemos que armar la lista de temas.

Alberti: -Se genera un pensamiento colectivo, después de tantos años. Eso sigue estando.

Zeta: -Con Soda llegamos a ser un organismo. Éramos tres personas, pero el organismo pensaba por sí solo.

Alberti: -En cuanto a esta lista, primero tuvimos que entender quiénes iban a cantar, tener en cuenta sus registros. Zeta se encargó de escuchar a todos y decidir qué tema tenía que cantar cada uno. Hubo un trabajo de entender cómo cantaba cada uno y qué tema podía interpretar. ¿Por qué? Porque los temas no son versiones, no es un show de versiones. Son temas de Soda Stereo tal cual los tocábamos nosotros, con interpretaciones similares a como cantaba Gustavo, lo cual hace de esto algo más divertido y más lindo. Por otro lado, hay temas que no se pueden tocar si no estamos los tres. Por ejemplo, "Caja negra", "Séptimo día". Temas que eran del corazón de Soda Stereo, ahí sucedía la magia de la banda. Intentamos tocarlos, sonaban, pero no eran lo mismo.

¿Cómo fueron los primeros ensayos, desde lo emocional, con Richard y con el Zorrito?

Zeta: -Uno los llamaba y no sabía qué iba a pasar. Pero Richard vino, re emocionado, empezó a trabajar, como es él, super obsesivo, pero feliz de estar en esto y con mucho respeto. Con él hicimos muchos shows juntos desde la primera época.

Alberti: -Vos pensá que Gustavo, en vivo, hacía una síntesis de las tres guitarras que había grabado en el estudio. Lo que estamos haciendo ahora, es poder dividir esas guitarras tal cual las había grabado. Ahí decimos: "Bueno, Roly (Ureta) hace esto, Richard hace esto y Simón (Bosio, hijo de Zeta) hace esto otro". Y hay guitarras que por ahí no queremos reemplazar, entonces ponemos las de Gustavo. Él toca con nosotros en algunos momentos.

Zeta: -Hay unos solos de él que nos encantaban y los dejamos en el espectáculo.

¿En algún momento se pensó en utilizar un holograma?

Alberti: -No, nosotros no pretendemos generar ninguna situación irreal. Nos lo ofrecieron, pero técnicamente un holograma te sirve en un lugar para 2.000 personas, porque lo podés ver. Tocando en un estadio, si pusiéramos un holograma, tendríamos que poner una cámara y la gente lo vería en la pantalla. Sería lo mismo.

¿Qué sienten acerca de que esta será la última vez que toquen estos temas?

Zeta: -Para mí es algo fantástico, increíble y milagroso que estemos por salir de gira devuelta. Algo que pensaba que no iba a pasar nunca más. Estoy viviendo el ahora y es fantástico. Nos vamos a subir a un avión y a tocar a otros países y es algo magnífico. Es un gran esfuerzo hacer esto y no sé si podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. No hay más que esto. No sé si en cinco o diez años tendré ganas de hacerlo. Además, estamos mucho más cerca del final real, ja, ja, ja.

¿Fue difícil convencer a Benito Cerati de ser parte del proyecto?

Zeta: -No, para nada. Con Benito, con Laura y con Lilian (hermana y madre de Gustavo) somos familia. Lo primero que hicimos cuando se nos ocurrió esto se lo contamos a ellos. Cuando hablamos con Benito y le mostramos los cantantes que habíamos pensado para este show, nos tiró la mejor. Benito está también en su carrera y armando cosas todo el tiempo, pero lo hizo con mucho amor. Entendió todo lo que estamos haciendo y más allá de que lo puedan criticar o no, estas canciones también fueron parte de su vida.

Alberti: -Es muy complicado estar en sus zapatos, porque Benito no puede moverse sin la sombra del padre y eso le genera la rebeldía que tiene en las redes sociales. Hay gente que pretende cosas de él, que no le corresponde.

Charly, vos dijiste que más allá de esta gira Gracias Totales, Soda Stereo va a seguir generando contenidos o situaciones artísticas.

Alberti: -Está bueno aclarar que esto que estamos haciendo no es la vuelta de Soda Stereo. Esto es un último festejo porque la tecnología nos lo permite, porque si no, no podríamos hacerlo. ¿Qué más querés que hagamos? A lo sumo, podremos controlar si van a hacer una película o una serie. ¿Cuánto más puede pasar con Soda Stereo?