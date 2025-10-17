80% de trabajadores en arsenal nuclear de EEUU podría ser despedido, según legislador republicano
El cierre del gobierno estadounidense podría desembocar en el despido del 80% de los empleados que m
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El cierre del gobierno estadounidense podría desembocar en el despido del 80% de los empleados que manejan el arsenal nuclear del país, advirtió el viernes el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.
"La Administración Nacional de Seguridad Nuclear, el grupo que maneja y gestiona nuestro arsenal nuclear, está a punto de quedarse sin los fondos de reserva que han estado utilizando", dijo a los periodistas el congresista republicano Mike Rogers, en referencia a un informe que recibió.
Esto significa que "tendrán que despedir al 80% de sus empleados", agregó Rogers, sin precisar si se refería a licencias temporales forzadas durante el cierre o a despidos permanentes.
ft/jz/mar
Otras noticias de Estados Unidos
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Buenas noticias en Illinois: el anuncio de J.B. Pritzker sobre una reapertura que generará más de 3000 empleos
- 2
En una decisión sorpresiva, renunció Alvin Holsey, el jefe del Ejército de EE.UU. para América Latina
- 3
Nuevo frente frío: en qué zonas de Florida bajarán las temperaturas en las próximas horas
- 4
Cómo avanza la tabla del repechaje en Concacaf rumbo al Mundial 2026